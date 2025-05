Figure 1. The Above IGV track has the Krawczyk monovalent reads mapped to the original unphased moderna references (Top) and the MGC-RNAseq reads from a bivalent vaccine mapped to the same reference. The Lower colored tracks are the plasmid annotations lifted from SNAPgene and the Quadruplex Gs in aqua predicted from QRSmapper. The original reference was 6,777 bases. The ends of the reference have many soft clipped reads and there are some coverage gaps where is high secondary structure in the RNA. This thread will showcase what was done to polish this reference into 2 independent references, one for each vaccine.

Figure 2. RNAFold of Low coverage regions in Spike

Abstract

The Moderna monovalent SARs-CoV-2 mRNA vaccine sequence is available from a UK filing. It is also independently sequenced by Jeong et al but is only available on GitHub. This Jeong et al sequence does not appear to be in NCBI which can lead to BLAST not finding it when searching for similar sequences. The Jeong et al sequence also did not disclose any raw sequencing reads eliminating the assessment of the plasmid backbone sequence. This is unusual as most sequencing papers demand raw reads be supplied. Its like providing the answer to a math problem with out showing your proof of work. Had these sequences been disclosed as is customary, the world would have known about the vaccine contamination nearly 2 years before McKernan et al published it.

McKernan et al however, sequenced the Moderna Bivalent vaccines but the assembly compressed 2 RNA sequences into 1 consensus sequence, leading to ambiguities where the 2 RNA sequences differ. This sequencing utilized RNA-seq which produces 100-1000X more coverage over the Spike region than the plasmid sequence. Many DNA assemblers rely on sequence read coverage to split contigs and organize their consensus. Polymorphisms combined with erradict coverage differences can cause some assemblers to create artifacts if the depth of coverage alters radically while the sequences diverge. Here we attempt to phase the bivalent Moderna vaccine sequences into two independent RNA sequences and note the 3’ UTRs are different.

Data sets

1)Medicinal Genomics RNAseq of Bivalent Moderna vaccines (Direct RNA-Seq of vials)

2)Krawcyzk Re-Adenylation data (RNA-seq of vaccinated mice)

3)UK Moderna Disclosure (Just Spike with UTR1)

4)Jeong-Fire (Just Spike with UTR1

5)Castruita et al (Just Spike)

The bivalent vaccines contain the original Alpha variant plasmid and a Omicron encoding plasmid.

Moderna_Alpha_UTR1 Variant

The below IGV window (Figure 3) displays the Bivalent Illumina reads from MGC RNAseq mapped back to the Moderna Alpha variant reference sequence described by Jeong-Fire and in the UK filing disclosure (Fire has no plasmid backbone sequence, Just Spike). You can see heterozygous SNPs that exist in the locations where Omicron is different from Alpha.

Figure 3. Bivalent RNAseq reads of m1273 mapped to Monovalent reference disclosed in the UK.

The below IGV track (Figure 4) has the bases changed to Omicron sequence and the RNAseq reads remapped to this Omicron adjusted reference and you can see the opposite pattern (C→G, G→C) as expected.

Figure 4. Reference edited to Omicron variants and bivalent RNAseq reads remapped

What stood out in this Phasing of the two plasmid sequences was that the 3’UTR in the Omicron plasmid was different.

>Moderna_WuhanSpike-UTR2 (No poly A)

CTAACATCCCTTCAGAGTCCCGGGTAGCATAACCCCTTGGGGCCTCTAAACGGGTCTTGA

GGGGTTTTTTGCGAGCTCGGTACCCAGCCCCGACGAGCTTCATGCCGTTAGTCGCACTGC

AAGGGGTGTTATGAGCCATATTCAGGTATAAATGGGCTCGCGATAATGTTCAGAATTGGT

TAATTGGTTGTAACACTGACCCCTATTTGTTTATTTTTCTAAATACATTCAAATATGTAT

CCGCTCATGAGACAATAACCCTGATAAATGCTTCAATAATATTGAAAAAGGAAGAATATG

AGCCATATTCAACGGGAAACGTCGAGGCCGCGATTAAATTCCAACATGGACGCTGATTTA

TATGGGTATAAATGGGCTCGCGATAATGTCGGGCAATCAGGTGCGACAATCTATCGCTTG

TATGGGAAGCCCGATGCGCCAGAGTTGTTTCTGAAACATGGCAAAGGTAGCGTTGCCAAT

GATGTTACAGATGAGATGGTCAGACTAAACTGGCTGACGGAATTTATGCCACTTCCGACC

ATCAAGCATTTTATCCGTACTCCTTATGATGCATGGTTACTCACCACTGCGATCCCCGGA

AAAACAGCGTTCCAGGTATTAGAAGAATATCCTGATTCAGGTGAAAATATTGTTGATGCG

CTGGCAGTGTTCCTGCGCCGGTTGCACTCGATTCCTGTTTGTAATTGTCCTTTTAACAGC

GATCGCGTCTTCCGTCTTGCACAAGCGCAATCACGAATGAATAACGGTTTGGTTGATGCG

AGTGATTTTGATGACGAGCGTAATGGCTGGCCTGTTGAACAAGTCTGGAAAGAAATGCAT

AAACTTTTGCCATTCTCACCGGATTCAGTCGTCACTCATGGTGATTTCTCACTTGATAAC

CTTATTTTTGACGAGGGGAAATTAATAGGTTGTATTGATGTTGGACGAGTCGGAATCGCA

GACCGATACCAGGATCTTGCCATTCTATGGAACTGCCTCGGTGAGTTTTCTCCTTCATTA

CAGAAACGGCTTTTTCAAAAATATGGTATTGATAATCCTGATATGAATAAATTGCAGTTT

CATTTGATGCTCGATGAGTTTTTCTAAGCAGAGCATTACGCTGACTTGACGGGACGGCGC

AAGCTCATGACCAAAATCCCTTAACGTGAGTTACGCGCGCGTCGTTCCACTGAGCGTCAG

ACCCCGTAGAAAAGATCAAAGGATCTTCTTGAGATCCTTTTTTTCTGCGCGTAATCTGCT

GCTTGCAAACAAAAAAACCACCGCTACCAGCGGTGGTTTGTTTGCCGGATCAAGAGCTAC

CAACTCTTTTTCCGAAGGTAACTGGCTTCAGCAGAGCGCAGATACCAAATACTGTTCTTC

TAGTGTAGCCGTAGTTAGCCCACCACTTCAAGAACTCTGTAGCACCGCCTACATACCTCG

CTCTGCTAATCCTGTTACCAGTGGCTGCTGCCAGTGGCGATAAGTCGTGTCTTACCGGGT

TGGACTCAAGACGATAGTTACCGGATAAGGCGCAGCGGTCGGGCTGAACGGGGGGTTCGT

GCACACAGCCCAGCTTGGAGCGAACGACCTACACCGAACTGAGATACCTACAGCGTGAGC

TATGAGAAAGCGCCACGCTTCCCGAAGGGAGAAAGGCGGACAGGTATCCGGTAAGCGGCA

GGGTCGGAACAGGAGAGCGCACGAGGGAGCTTCCAGGGGGAAACGCCTGGTATCTTTATA

GTCCTGTCGGGTTTCGCCACCTCTGACTTGAGCGTCGATTTTTGTGATGCTCGTCAGGGG

GGCGGAGCCTATGGAAAAACGCCAGCAACGCGGCCTTTTTACGGTTCCTGGCCTTTTGCT

GGCCTTTTGCTCACATGTTCTTTCCTGCGTTATCCCCTGATTCTGTGGATAACCGTATTA

CCGCCTGCTCGCCGCAGCCGAACGACCGAGCGCAGCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGCGGAA

GGCGAGAGTAGGGAACTGCCAGGCATCAAACTAAGCAGAAGGCCCCTGACGCATGGCCTT

TTTGCGTTTCTACAAACTCTTTCTGTGTTGTAAAACGACGGCCAGTCTTAAGCTCGGGCC

CCTTTTCCGCCAGGGTTTTCCCAGTCACGACGAATTCGATCCGGCTCAAGCTTTTGGACC

CTCGTACAGAAGCTAATACGACTCACTATAGGGAAATAAGAGAGAAAAGAAGAGTAAGAA

GAAATATAAGACCCCGGCGCCGCCACCATGTTCGTGTTCCTGGTGCTGCTGCCCCTGGTG

AGCAGCCAGTGCGTGAACCTGACCACCCGGACCCAGCTGCCACCAGCCTACACCAACAGC

TTCACCCGGGGCGTCTACTACCCCGACAAGGTGTTCCGGAGCAGCGTCCTGCACAGCACC

CAGGACCTGTTCCTGCCCTTCTTCAGCAACGTGACCTGGTTCCACGCCATCCACGTGAGC

GGCACCAACGGCACCAAGCGGTTCGACAACCCCGTGCTGCCCTTCAACGACGGCGTGTAC

TTCGCCAGCACCGAGAAGAGCAACATCATCCGGGGCTGGATCTTCGGCACCACCCTGGAC

AGCAAGACCCAGAGCCTGCTGATCGTGAATAACGCCACCAACGTGGTGATCAAGGTGTGC

GAGTTCCAGTTCTGCAACGACCCCTTCCTGGGCGTGTACTACCACAAGAACAACAAGAGC

TGGATGGAGAGCGAGTTCCGGGTGTACAGCAGCGCCAACAACTGCACCTTCGAGTACGTG

AGCCAGCCCTTCCTGATGGACCTGGAGGGCAAGCAGGGCAACTTCAAGAACCTGCGGGAG

TTCGTGTTCAAGAACATCGACGGCTACTTCAAGATCTACAGCAAGCACACCCCAATCAAC

CTGGTGCGGGATCTGCCCCAGGGCTTCTCAGCCCTGGAGCCCCTGGTGGACCTGCCCATC

GGCATCAACATCACCCGGTTCCAGACCCTGCTGGCCCTGCACCGGAGCTACCTGACCCCA

GGCGACAGCAGCAGCGGGTGGACAGCAGGCGCGGCTGCTTACTACGTGGGCTACCTGCAG

CCCCGGACCTTCCTGCTGAAGTACAACGAGAACGGCACCATCACCGACGCCGTGGACTGC

GCCCTGGACCCTCTGAGCGAGACCAAGTGCACCCTGAAGAGCTTCACCGTGGAGAAGGGC

ATCTACCAGACCAGCAACTTCCGGGTGCAGCCCACCGAGAGCATCGTGCGGTTCCCCAAC

ATCACCAACCTGTGCCCCTTCGGCGAGGTGTTCAACGCCACCCGGTTCGCCAGCGTGTAC

GCCTGGAACCGGAAGCGGATCAGCAACTGCGTGGCCGACTACAGCGTGCTGTACAACAGC

GCCAGCTTCAGCACCTTCAAGTGCTACGGCGTGAGCCCCACCAAGCTGAACGACCTGTGC

TTCACCAACGTGTACGCCGACAGCTTCGTGATCCGTGGCGACGAGGTGCGGCAGATCGCA

CCCGGCCAGACAGGCAAGATCGCCGACTACAACTACAAGCTGCCCGACGACTTCACCGGC

TGCGTGATCGCCTGGAACAGCAACAACCTCGACAGCAAGGTGGGCGGCAACTACAACTAC

CTGTACCGGCTGTTCCGGAAGAGCAACCTGAAGCCCTTCGAGCGGGACATCAGCACCGAG

ATCTACCAAGCCGGCTCCACCCCTTGCAACGGCGTGGAGGGCTTCAACTGCTACTTCCCT

CTGCAGAGCTACGGCTTCCAGCCCACCAACGGCGTGGGCTACCAGCCCTACCGGGTGGTG

GTGCTGAGCTTCGAGCTGCTGCACGCCCCAGCCACCGTGTGTGGCCCCAAGAAGAGCACC

AACCTGGTGAAGAACAAGTGCGTGAACTTCAACTTCAACGGCCTTACCGGCACCGGCGTG

CTGACCGAGAGCAACAAGAAATTCCTGCCCTTTCAGCAGTTCGGCCGGGACATCGCCGAC

ACCACCGACGCTGTGCGGGATCCCCAGACCCTGGAGATCCTGGACATCACCCCTTGCAGC

TTCGGCGGCGTGAGCGTGATCACCCCAGGCACCAACACCAGCAACCAGGTGGCCGTGCTG

TACCAGGACGTGAACTGCACCGAGGTGCCCGTGGCCATCCACGCCGACCAGCTGACACCC

ACCTGGCGGGTCTACAGCACCGGCAGCAACGTGTTCCAGACCCGGGCCGGTTGCCTGATC

GGCGCCGAGCACGTGAACAACAGCTACGAGTGCGACATCCCCATCGGCGCCGGCATCTGT

GCCAGCTACCAGACCCAGACCAATTCACCCCGGAGGGCAAGGAGCGTGGCCAGCCAGAGC

ATCATCGCCTACACCATGAGCCTGGGCGCCGAGAACAGCGTGGCCTACAGCAACAACAGC

ATCGCCATCCCCACCAACTTCACCATCAGCGTGACCACCGAGATTCTGCCCGTGAGCATG

ACCAAGACCAGCGTGGACTGCACCATGTACATCTGCGGCGACAGCACCGAGTGCAGCAAC

CTGCTGCTGCAGTACGGCAGCTTCTGCACCCAGCTGAACCGGGCCCTGACCGGCATCGCC

GTGGAGCAGGACAAGAACACCCAGGAGGTGTTCGCCCAGGTGAAGCAGATCTACAAGACC

CCTCCCATCAAGGACTTCGGCGGCTTCAACTTCAGCCAGATCCTGCCCGACCCCAGCAAG

CCCAGCAAGCGGAGCTTCATCGAGGACCTGCTGTTCAACAAGGTGACCCTAGCCGACGCC

GGCTTCATCAAGCAGTACGGCGACTGCCTCGGCGACATAGCCGCCCGGGACCTGATCTGC

GCCCAGAAGTTCAACGGCCTGACCGTGCTGCCTCCCCTGCTGACCGACGAGATGATCGCC

CAGTACACCAGCGCCCTGTTAGCCGGAACCATCACCAGCGGCTGGACTTTCGGCGCTGGA

GCCGCTCTGCAGATCCCCTTCGCCATGCAGATGGCCTACCGGTTCAACGGCATCGGCGTG

ACCCAGAACGTGCTGTACGAGAACCAGAAGCTGATCGCCAACCAGTTCAACAGCGCCATC

GGCAAGATCCAGGACAGCCTGAGCAGCACCGCTAGCGCCCTGGGCAAGCTGCAGGACGTG

GTGAACCAGAACGCCCAGGCCCTGAACACCCTGGTGAAGCAGCTGAGCAGCAACTTCGGC

GCCATCAGCAGCGTGCTGAACGACATCCTGAGCCGGCTGGACCCTCCCGAGGCCGAGGTG

CAGATCGACCGGCTGATCACTGGCCGGCTGCAGAGCCTGCAGACCTACGTGACCCAGCAG

CTGATCCGGGCCGCCGAGATTCGGGCCAGCGCCAACCTGGCCGCCACCAAGATGAGCGAG

TGCGTGCTGGGCCAGAGCAAGCGGGTGGACTTCTGCGGCAAGGGCTACCACCTGATGAGC

TTTCCCCAGAGCGCACCCCACGGAGTGGTGTTCCTGCACGTGACCTACGTGCCCGCCCAG

GAGAAGAACTTCACCACCGCCCCAGCCATCTGCCACGACGGCAAGGCCCACTTTCCCCGG

GAGGGCGTGTTCGTGAGCAACGGCACCCACTGGTTCGTGACCCAGCGGAACTTCTACGAG

CCCCAGATCATCACCACCGACAACACCTTCGTGAGCGGCAACTGCGACGTGGTGATCGGC

ATCGTGAACAACACCGTGTACGATCCCCTGCAGCCCGAGCTGGACAGCTTCAAGGAGGAG

CTGGACAAGTACTTCAAGAATCACACCAGCCCCGACGTGGACCTGGGCGACATCAGCGGC

ATCAACGCCAGCGTGGTGAACATCCAGAAGGAGATCGATCGGCTGAACGAGGTGGCCAAG

AACCTGAACGAGAGCCTGATCGACCTGCAGGAGCTGGGCAAGTACGAGCAGTACATCAAG

TGGCCCTGGTACATCTGGCTGGGCTTCATCGCCGGCCTGATCGCCATCGTGATGGTGACC

ATCATGCTGTGCTGCATGACCAGCTGCTGCAGCTGCCTGAAGGGCTGTTGCAGCTGCGGC

AGCTGCTGCAAGTTCGACGAGGACGACAGCGAGCCCGTGCTGAAGGGCGTGAAGCTGCAC

TACACCTGATAATAGGCTGGAGCCTCGGTGGCCTAGCTTCTTGCCCCTTGGGCCTCCCCC

CAGCCCCTCCTCCCCTTCCTGCAGGAGAGATAGTGGAGTGGTCTTTGAATAAAGTCTGAG

TGGGCGGC

UTR2-Omicron: Moderna_Alpha_UTR1 (Above) BLAST’d against Omicron (below). 6149/6188 bases are identical (99%).

>Omicron_Spike_Hybrid4.1-UTR2 (6188 bp) No PolyA tail

CTAACATCCCTTCAGAGTCCCGGGTAGCATAACCCCTTGGGGCCTCTAAACGGGTCTTGA

GGGGTTTTTTGCGAGCTCGGTACCCAGCCCCGACGAGCTTCATGCCGTTAGTCGCACTGC

AAGGGGTGTTATGAGCCATATTCAGGTATAAATGGGCTCGCGATAATGTTCAGAATTGGT

TAATTGGTTGTAACACTGACCCCTATTTGTTTATTTTTCTAAATACATTCAAATATGTAT

CCGCTCATGAGACAATAACCCTGATAAATGCTTCAATAATATTGAAAAAGGAAGAATATG

AGCCATATTCAACGGGAAACGTCGAGGCCGCGATTAAATTCCAACATGGACGCTGATTTA

TATGGGTATAAATGGGCTCGCGATAATGTCGGGCAATCAGGTGCGACAATCTATCGCTTG

TATGGGAAGCCCGATGCGCCAGAGTTGTTTCTGAAACATGGCAAAGGTAGCGTTGCCAAT

GATGTTACAGATGAGATGGTCAGACTAAACTGGCTGACGGAATTTATGCCACTTCCGACC

ATCAAGCATTTTATCCGTACTCCTTATGATGCATGGTTACTCACCACTGCGATCCCCGGA

AAAACAGCGTTCCAGGTATTAGAAGAATATCCTGATTCAGGTGAAAATATTGTTGATGCG

CTGGCAGTGTTCCTGCGCCGGTTGCACTCGATTCCTGTTTGTAATTGTCCTTTTAACAGC

GATCGCGTCTTCCGTCTTGCACAAGCGCAATCACGAATGAATAACGGTTTGGTTGATGCG

AGTGATTTTGATGACGAGCGTAATGGCTGGCCTGTTGAACAAGTCTGGAAAGAAATGCAT

AAACTTTTGCCATTCTCACCGGATTCAGTCGTCACTCATGGTGATTTCTCACTTGATAAC

CTTATTTTTGACGAGGGGAAATTAATAGGTTGTATTGATGTTGGACGAGTCGGAATCGCA

GACCGATACCAGGATCTTGCCATTCTATGGAACTGCCTCGGTGAGTTTTCTCCTTCATTA

CAGAAACGGCTTTTTCAAAAATATGGTATTGATAATCCTGATATGAATAAATTGCAGTTT

CATTTGATGCTCGATGAGTTTTTCTAAGCAGAGCATTACGCTGACTTGACGGGACGGCGC

AAGCTCATGACCAAAATCCCTTAACGTGAGTTACGCGCGCGTCGTTCCACTGAGCGTCAG

ACCCCGTAGAAAAGATCAAAGGATCTTCTTGAGATCCTTTTTTTCTGCGCGTAATCTGCT

GCTTGCAAACAAAAAAACCACCGCTACCAGCGGTGGTTTGTTTGCCGGATCAAGAGCTAC

CAACTCTTTTTCCGAAGGTAACTGGCTTCAGCAGAGCGCAGATACCAAATACTGTTCTTC

TAGTGTAGCCGTAGTTAGCCCACCACTTCAAGAACTCTGTAGCACCGCCTACATACCTCG

CTCTGCTAATCCTGTTACCAGTGGCTGCTGCCAGTGGCGATAAGTCGTGTCTTACCGGGT

TGGACTCAAGACGATAGTTACCGGATAAGGCGCAGCGGTCGGGCTGAACGGGGGGTTCGT

GCACACAGCCCAGCTTGGAGCGAACGACCTACACCGAACTGAGATACCTACAGCGTGAGC

TATGAGAAAGCGCCACGCTTCCCGAAGGGAGAAAGGCGGACAGGTATCCGGTAAGCGGCA

GGGTCGGAACAGGAGAGCGCACGAGGGAGCTTCCAGGGGGAAACGCCTGGTATCTTTATA

GTCCTGTCGGGTTTCGCCACCTCTGACTTGAGCGTCGATTTTTGTGATGCTCGTCAGGGG

GGCGGAGCCTATGGAAAAACGCCAGCAACGCGGCCTTTTTACGGTTCCTGGCCTTTTGCT

GGCCTTTTGCTCACATGTTCTTTCCTGCGTTATCCCCTGATTCTGTGGATAACCGTATTA

CCGCCTGCTCGCCGCAGCCGAACGACCGAGCGCAGCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGCGGAA

GGCGAGAGTAGGGAACTGCCAGGCATCAAACTAAGCAGAAGGCCCCTGACGCATGGCCTT

TTTGCGTTTCTACAAACTCTTTCTGTGTTGTAAAACGACGGCCAGTCTTAAGCTCGGGCC

CCTTTTCCGCCAGGGTTTTCCCAGTCACGACGAATTCGATCCGGCTCAAGCTTTTGGACC

CTCGTACAGAAGCTAATACGACTCACTATAGGGAAATAAGAGAGAAAAGAAGAGTAAGAA

GAAATATAAGACCCCGGCGCCGCCACCATGTTCGTGTTCCTGGTGCTGCTGCCCCTGGTG

AGCAGCCAGTGCGTGAACCTGATCACCCGGACCCAGCTGCCACCAGCCTACACCAACAGC

TTCACCCGGGGCGTCTACTACCCCGACAAGGTGTTCCGGAGCAGCGTCCTGCACAGCACC

CAGGACCTGTTCCTGCCCTTCTTCAGCAACGTGACCTGGTTCCACGCCATCCACGTGAGC

GGCACCAACGGCACCAAGCGGTTCGACAACCCCGTGCTGCCCTTCAACGACGGCGTGTAC

TTCGCCAGCACCGAGAAGAGCAACATCATCCGGGGCTGGATCTTCGGCACCACCCTGGAC

AGCAAGACCCAGAGCCTGCTGATCGTGAATAACGCCACCAACGTGGTGATCAAGGTGTGC

GAGTTCCAGTTCTGCAACGACCCCTTCCTGGACGTGTACTACCACAAGAACAACAAGAGC

TGGATGGAGAGCGAGTTCCGGGTGTACAGCAGCGCCAACAACTGCACCTTCGAGTACGTG

AGCCAGCCCTTCCTGATGGACCTGGAGGGCAAGCAGGGCAACTTCAAGAACCTGCGGGAG

TTCGTGTTCAAGAACATCGACGGCTACTTCAAGATCTACAGCAAGCACACCCCAATCAAC

CTGGGCCGGGATCTGCCCCAGGGCTTCTCAGCCCTGGAGCCCCTGGTGGACCTGCCCATC

GGCATCAACATCACCCGGTTCCAGACCCTGCTGGCCCTGCACCGGAGCTACCTGACCCCA

GGCGACAGCAGCAGCGGGTGGACAGCAGGCGCGGCTGCTTACTACGTGGGCTACCTGCAG

CCCCGGACCTTCCTGCTGAAGTACAACGAGAACGGCACCATCACCGACGCCGTGGACTGC

GCCCTGGACCCTCTGAGCGAGACCAAGTGCACCCTGAAGAGCTTCACCGTGGAGAAGGGC

ATCTACCAGACCAGCAACTTCCGGGTGCAGCCCACCGAGAGCATCGTGCGGTTCCCCAAC

ATCACCAACCTGTGCCCCTTCGACGAGGTGTTCAACGCCACCCGGTTCGCCAGCGTGTAC

GCCTGGAACCGGAAGCGGATCAGCAACTGCGTGGCCGACTACAGCGTGCTGTACAACTTC

GCCCCATTCTTCGCCTTCAAGTGCTACGGCGTGAGCCCCACCAAGCTGAACGACCTGTGC

TTCACCAACGTGTACGCCGACAGCTTCGTGATCCGTGGCAACGAGGTGAGCCAGATCGCA

CCCGGCCAGACAGGCAACATCGCCGACTACAACTACAAGCTGCCCGACGACTTCACCGGC

TGCGTGATCGCCTGGAACAGCAACAAGCTCGACAGCAAGGTGGGCGGCAACTACAACTAC

CGGTACCGGCTGTTCCGGAAGAGCAACCTGAAGCCCTTCGAGCGGGACATCAGCACCGAG

ATCTACCAAGCCGGCAACAAGCCTTGCAACGGCGTGGCCGGCGTGAACTGCTACTTCCCT

CTGCAGAGCTACGGCTTCCGGCCCACCTACGGCGTGGGCCACCAGCCCTACCGGGTGGTG

GTGCTGAGCTTCGAGCTGCTGCACGCCCCAGCCACCGTGTGTGGCCCCAAGAAGAGCACC

AACCTGGTGAAGAACAAGTGCGTGAACTTCAACTTCAACGGCCTTACCGGCACCGGCGTG

CTGACCGAGAGCAACAAGAAATTCCTGCCCTTTCAGCAGTTCGGCCGGGACATCGCCGAC

ACCACCGACGCTGTGCGGGATCCCCAGACCCTGGAGATCCTGGACATCACCCCTTGCAGC

TTCGGCGGCGTGAGCGTGATCACCCCAGGCACCAACACCAGCAACCAGGTGGCCGTGCTG

TACCAGGGTGTGAACTGCACCGAGGTGCCCGTGGCCATCCACGCCGACCAGCTGACACCC

ACCTGGCGGGTCTACAGCACCGGCAGCAACGTGTTCCAGACCCGGGCCGGTTGCCTGATC

GGCGCCGAGTACGTGAACAACAGCTACGAGTGCGACATCCCCATCGGCGCCGGCATCTGT

GCCAGCTACCAGACCCAGACCAAGTCACACCGGAGGGCAAGGAGCGTGGCCAGCCAGAGC

ATCATCGCCTACACCATGAGCCTGGGCGCCGAGAACAGCGTGGCCTACAGCAACAACAGC

ATCGCCATCCCCACCAACTTCACCATCAGCGTGACCACCGAGATTCTGCCCGTGAGCATG

ACCAAGACCAGCGTGGACTGCACCATGTACATCTGCGGCGACAGCACCGAGTGCAGCAAC

CTGCTGCTGCAGTACGGCAGCTTCTGCACCCAGCTGAAGCGGGCCCTGACCGGCATCGCC

GTGGAGCAGGACAAGAACACCCAGGAGGTGTTCGCCCAGGTGAAGCAGATCTACAAGACC

CCTCCCATCAAGTACTTCGGCGGCTTCAACTTCAGCCAGATCCTGCCCGACCCCAGCAAG

CCCAGCAAGCGGAGCTTCATCGAGGACCTGCTGTTCAACAAGGTGACCCTAGCCGACGCC

GGCTTCATCAAGCAGTACGGCGACTGCCTCGGCGACATAGCCGCCCGGGACCTGATCTGC

GCCCAGAAGTTCAACGGCCTGACCGTGCTGCCTCCCCTGCTGACCGACGAGATGATCGCC

CAGTACACCAGCGCCCTGTTAGCCGGAACCATCACCAGCGGCTGGACTTTCGGCGCTGGA

GCCGCTCTGCAGATCCCCTTCGCCATGCAGATGGCCTACCGGTTCAACGGCATCGGCGTG

ACCCAGAACGTGCTGTACGAGAACCAGAAGCTGATCGCCAACCAGTTCAACAGCGCCATC

GGCAAGATCCAGGACAGCCTGAGCAGCACCGCTAGCGCCCTGGGCAAGCTGCAGGACGTG

GTGAACCACAACGCCCAGGCCCTGAACACCCTGGTGAAGCAGCTGAGCAGCAAgTTCGGC

GCCATCAGCAGCGTGCTGAACGACATCCTGAGCCGGCTGGACCCTCCCGAGGCCGAGGTG

CAGATCGACCGGCTGATCACTGGCCGGCTGCAGAGCCTGCAGACCTACGTGACCCAGCAG

CTGATCCGGGCCGCCGAGATTCGGGCCAGCGCCAACCTGGCCGCCACCAAGATGAGCGAG

TGCGTGCTGGGCCAGAGCAAGCGGGTGGACTTCTGCGGCAAGGGCTACCACCTGATGAGC

TTTCCCCAGAGCGCACCCCACGGAGTGGTGTTCCTGCACGTGACCTACGTGCCCGCCCAG

GAGAAGAACTTCACCACCGCCCCAGCCATCTGCCACGACGGCAAGGCCCACTTTCCCCGG

GAGGGCGTGTTCGTGAGCAACGGCACCCACTGGTTCGTGACCCAGCGGAACTTCTACGAG

CCCCAGATCATCACCACCGACAACACCTTCGTGAGCGGCAACTGCGACGTGGTGATCGGC

ATCGTGAACAACACCGTGTACGATCCCCTGCAGCCCGAGCTGGACAGCTTCAAGGAGGAG

CTGGACAAGTACTTCAAGAATCACACCAGCCCCGACGTGGACCTGGGCGACATCAGCGGC

ATCAACGCCAGCGTGGTGAACATCCAGAAGGAGATCGATCGGCTGAACGAGGTGGCCAAG

AACCTGAACGAGAGCCTGATCGACCTGCAGGAGCTGGGCAAGTACGAGCAGTACATCAAG

TGGCCCTGGTACATCTGGCTGGGCTTCATCGCCGGCCTGATCGCCATCGTGATGGTGACC

ATCATGCTGTGCTGCATGACCAGCTGCTGCAGCTGCCTGAAGGGCTGTTGCAGCTGCGGC

AGCTGCTGCAAGTTCGACGAGGACGACAGCGAGCCCGTGCTGAAGGGCGTGAAGCTGCAC

TACACCTGATAATAGGCTGGAGCCTCGGTGGCCTAGCTTCTTGCCCCTTGGGCCTCCCCC

CAGCCCCTCCTCCCCTTCCTGCAGGAGAGATAGTGGAGTGGTCTTTGAATAAAGTCTGAG

TGGGCGGC

Moderna_Omicron_UTR2 BLAST’d against Jeong-Fire Moderna_Alpha-UTR1 without the Poly A tail and XbaI site.

There is a 14 base deletion that differs between the two 3 UTRs. These are not translated bases but may play a role in RNA expression or persistence.

Figure 5. BLAST alignment of the 2 different 3’ UTR sequences.

>Moderna-Alpha_Spike_Jeong-Fire_UTR1 (no PolyA tail)

CTAACATCCCTTCAGAGTCCCGGGTAGCATAACCCCTTGGGGCCTCTAAACGGGTCTTGA

GGGGTTTTTTGCGAGCTCGGTACCCAGCCCCGACGAGCTTCATGCCGTTAGTCGCACTGC

AAGGGGTGTTATGAGCCATATTCAGGTATAAATGGGCTCGCGATAATGTTCAGAATTGGT

TAATTGGTTGTAACACTGACCCCTATTTGTTTATTTTTCTAAATACATTCAAATATGTAT

CCGCTCATGAGACAATAACCCTGATAAATGCTTCAATAATATTGAAAAAGGAAGAATATG

AGCCATATTCAACGGGAAACGTCGAGGCCGCGATTAAATTCCAACATGGACGCTGATTTA

TATGGGTATAAATGGGCTCGCGATAATGTCGGGCAATCAGGTGCGACAATCTATCGCTTG

TATGGGAAGCCCGATGCGCCAGAGTTGTTTCTGAAACATGGCAAAGGTAGCGTTGCCAAT

GATGTTACAGATGAGATGGTCAGACTAAACTGGCTGACGGAATTTATGCCACTTCCGACC

ATCAAGCATTTTATCCGTACTCCTTATGATGCATGGTTACTCACCACTGCGATCCCCGGA

AAAACAGCGTTCCAGGTATTAGAAGAATATCCTGATTCAGGTGAAAATATTGTTGATGCG

CTGGCAGTGTTCCTGCGCCGGTTGCACTCGATTCCTGTTTGTAATTGTCCTTTTAACAGC

GATCGCGTCTTCCGTCTTGCACAAGCGCAATCACGAATGAATAACGGTTTGGTTGATGCG

AGTGATTTTGATGACGAGCGTAATGGCTGGCCTGTTGAACAAGTCTGGAAAGAAATGCAT

AAACTTTTGCCATTCTCACCGGATTCAGTCGTCACTCATGGTGATTTCTCACTTGATAAC

CTTATTTTTGACGAGGGGAAATTAATAGGTTGTATTGATGTTGGACGAGTCGGAATCGCA

GACCGATACCAGGATCTTGCCATTCTATGGAACTGCCTCGGTGAGTTTTCTCCTTCATTA

CAGAAACGGCTTTTTCAAAAATATGGTATTGATAATCCTGATATGAATAAATTGCAGTTT

CATTTGATGCTCGATGAGTTTTTCTAAGCAGAGCATTACGCTGACTTGACGGGACGGCGC

AAGCTCATGACCAAAATCCCTTAACGTGAGTTACGCGCGCGTCGTTCCACTGAGCGTCAG

ACCCCGTAGAAAAGATCAAAGGATCTTCTTGAGATCCTTTTTTTCTGCGCGTAATCTGCT

GCTTGCAAACAAAAAAACCACCGCTACCAGCGGTGGTTTGTTTGCCGGATCAAGAGCTAC

CAACTCTTTTTCCGAAGGTAACTGGCTTCAGCAGAGCGCAGATACCAAATACTGTTCTTC

TAGTGTAGCCGTAGTTAGCCCACCACTTCAAGAACTCTGTAGCACCGCCTACATACCTCG

CTCTGCTAATCCTGTTACCAGTGGCTGCTGCCAGTGGCGATAAGTCGTGTCTTACCGGGT

TGGACTCAAGACGATAGTTACCGGATAAGGCGCAGCGGTCGGGCTGAACGGGGGGTTCGT

GCACACAGCCCAGCTTGGAGCGAACGACCTACACCGAACTGAGATACCTACAGCGTGAGC

TATGAGAAAGCGCCACGCTTCCCGAAGGGAGAAAGGCGGACAGGTATCCGGTAAGCGGCA

GGGTCGGAACAGGAGAGCGCACGAGGGAGCTTCCAGGGGGAAACGCCTGGTATCTTTATA

GTCCTGTCGGGTTTCGCCACCTCTGACTTGAGCGTCGATTTTTGTGATGCTCGTCAGGGG

GGCGGAGCCTATGGAAAAACGCCAGCAACGCGGCCTTTTTACGGTTCCTGGCCTTTTGCT

GGCCTTTTGCTCACATGTTCTTTCCTGCGTTATCCCCTGATTCTGTGGATAACCGTATTA

CCGCCTGCTCGCCGCAGCCGAACGACCGAGCGCAGCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGCGGAA

GGCGAGAGTAGGGAACTGCCAGGCATCAAACTAAGCAGAAGGCCCCTGACGCATGGCCTT

TTTGCGTTTCTACAAACTCTTTCTGTGTTGTAAAACGACGGCCAGTCTTAAGCTCGGGCC

CCTTTTCCGCCAGGGTTTTCCCAGTCACGACGAATTCGATCCGGCTCAAGCTTTTGGACC

CTCGTACAGAAGCTAATACGACTCACTATAGGGAAATAAGAGAGAAAAGAAGAGTAAGAA

GAAATATAAGACCCCGGCGCCGCCACCATGTTCGTGTTCCTGGTGCTGCTGCCCCTGGTG

AGCAGCCAGTGCGTGAACCTGACCACCCGGACCCAGCTGCCACCAGCCTACACCAACAGC

TTCACCCGGGGCGTCTACTACCCCGACAAGGTGTTCCGGAGCAGCGTCCTGCACAGCACC

CAGGACCTGTTCCTGCCCTTCTTCAGCAACGTGACCTGGTTCCACGCCATCCACGTGAGC

GGCACCAACGGCACCAAGCGGTTCGACAACCCCGTGCTGCCCTTCAACGACGGCGTGTAC

TTCGCCAGCACCGAGAAGAGCAACATCATCCGGGGCTGGATCTTCGGCACCACCCTGGAC

AGCAAGACCCAGAGCCTGCTGATCGTGAATAACGCCACCAACGTGGTGATCAAGGTGTGC

GAGTTCCAGTTCTGCAACGACCCCTTCCTGGGCGTGTACTACCACAAGAACAACAAGAGC

TGGATGGAGAGCGAGTTCCGGGTGTACAGCAGCGCCAACAACTGCACCTTCGAGTACGTG

AGCCAGCCCTTCCTGATGGACCTGGAGGGCAAGCAGGGCAACTTCAAGAACCTGCGGGAG

TTCGTGTTCAAGAACATCGACGGCTACTTCAAGATCTACAGCAAGCACACCCCAATCAAC

CTGGTGCGGGATCTGCCCCAGGGCTTCTCAGCCCTGGAGCCCCTGGTGGACCTGCCCATC

GGCATCAACATCACCCGGTTCCAGACCCTGCTGGCCCTGCACCGGAGCTACCTGACCCCA

GGCGACAGCAGCAGCGGGTGGACAGCAGGCGCGGCTGCTTACTACGTGGGCTACCTGCAG

CCCCGGACCTTCCTGCTGAAGTACAACGAGAACGGCACCATCACCGACGCCGTGGACTGC

GCCCTGGACCCTCTGAGCGAGACCAAGTGCACCCTGAAGAGCTTCACCGTGGAGAAGGGC

ATCTACCAGACCAGCAACTTCCGGGTGCAGCCCACCGAGAGCATCGTGCGGTTCCCCAAC

ATCACCAACCTGTGCCCCTTCGGCGAGGTGTTCAACGCCACCCGGTTCGCCAGCGTGTAC

GCCTGGAACCGGAAGCGGATCAGCAACTGCGTGGCCGACTACAGCGTGCTGTACAACAGC

GCCAGCTTCAGCACCTTCAAGTGCTACGGCGTGAGCCCCACCAAGCTGAACGACCTGTGC

TTCACCAACGTGTACGCCGACAGCTTCGTGATCCGTGGCGACGAGGTGCGGCAGATCGCA

CCCGGCCAGACAGGCAAGATCGCCGACTACAACTACAAGCTGCCCGACGACTTCACCGGC

TGCGTGATCGCCTGGAACAGCAACAACCTCGACAGCAAGGTGGGCGGCAACTACAACTAC

CTGTACCGGCTGTTCCGGAAGAGCAACCTGAAGCCCTTCGAGCGGGACATCAGCACCGAG

ATCTACCAAGCCGGCTCCACCCCTTGCAACGGCGTGGAGGGCTTCAACTGCTACTTCCCT

CTGCAGAGCTACGGCTTCCAGCCCACCAACGGCGTGGGCTACCAGCCCTACCGGGTGGTG

GTGCTGAGCTTCGAGCTGCTGCACGCCCCAGCCACCGTGTGTGGCCCCAAGAAGAGCACC

AACCTGGTGAAGAACAAGTGCGTGAACTTCAACTTCAACGGCCTTACCGGCACCGGCGTG

CTGACCGAGAGCAACAAGAAATTCCTGCCCTTTCAGCAGTTCGGCCGGGACATCGCCGAC

ACCACCGACGCTGTGCGGGATCCCCAGACCCTGGAGATCCTGGACATCACCCCTTGCAGC

TTCGGCGGCGTGAGCGTGATCACCCCAGGCACCAACACCAGCAACCAGGTGGCCGTGCTG

TACCAGGACGTGAACTGCACCGAGGTGCCCGTGGCCATCCACGCCGACCAGCTGACACCC

ACCTGGCGGGTCTACAGCACCGGCAGCAACGTGTTCCAGACCCGGGCCGGTTGCCTGATC

GGCGCCGAGCACGTGAACAACAGCTACGAGTGCGACATCCCCATCGGCGCCGGCATCTGT

GCCAGCTACCAGACCCAGACCAATTCACCCCGGAGGGCAAGGAGCGTGGCCAGCCAGAGC

ATCATCGCCTACACCATGAGCCTGGGCGCCGAGAACAGCGTGGCCTACAGCAACAACAGC

ATCGCCATCCCCACCAACTTCACCATCAGCGTGACCACCGAGATTCTGCCCGTGAGCATG

ACCAAGACCAGCGTGGACTGCACCATGTACATCTGCGGCGACAGCACCGAGTGCAGCAAC

CTGCTGCTGCAGTACGGCAGCTTCTGCACCCAGCTGAACCGGGCCCTGACCGGCATCGCC

GTGGAGCAGGACAAGAACACCCAGGAGGTGTTCGCCCAGGTGAAGCAGATCTACAAGACC

CCTCCCATCAAGGACTTCGGCGGCTTCAACTTCAGCCAGATCCTGCCCGACCCCAGCAAG

CCCAGCAAGCGGAGCTTCATCGAGGACCTGCTGTTCAACAAGGTGACCCTAGCCGACGCC

GGCTTCATCAAGCAGTACGGCGACTGCCTCGGCGACATAGCCGCCCGGGACCTGATCTGC

GCCCAGAAGTTCAACGGCCTGACCGTGCTGCCTCCCCTGCTGACCGACGAGATGATCGCC

CAGTACACCAGCGCCCTGTTAGCCGGAACCATCACCAGCGGCTGGACTTTCGGCGCTGGA

GCCGCTCTGCAGATCCCCTTCGCCATGCAGATGGCCTACCGGTTCAACGGCATCGGCGTG

ACCCAGAACGTGCTGTACGAGAACCAGAAGCTGATCGCCAACCAGTTCAACAGCGCCATC

GGCAAGATCCAGGACAGCCTGAGCAGCACCGCTAGCGCCCTGGGCAAGCTGCAGGACGTG

GTGAACCAGAACGCCCAGGCCCTGAACACCCTGGTGAAGCAGCTGAGCAGCAACTTCGGC

GCCATCAGCAGCGTGCTGAACGACATCCTGAGCCGGCTGGACCCTCCCGAGGCCGAGGTG

CAGATCGACCGGCTGATCACTGGCCGGCTGCAGAGCCTGCAGACCTACGTGACCCAGCAG

CTGATCCGGGCCGCCGAGATTCGGGCCAGCGCCAACCTGGCCGCCACCAAGATGAGCGAG

TGCGTGCTGGGCCAGAGCAAGCGGGTGGACTTCTGCGGCAAGGGCTACCACCTGATGAGC

TTTCCCCAGAGCGCACCCCACGGAGTGGTGTTCCTGCACGTGACCTACGTGCCCGCCCAG

GAGAAGAACTTCACCACCGCCCCAGCCATCTGCCACGACGGCAAGGCCCACTTTCCCCGG

GAGGGCGTGTTCGTGAGCAACGGCACCCACTGGTTCGTGACCCAGCGGAACTTCTACGAG

CCCCAGATCATCACCACCGACAACACCTTCGTGAGCGGCAACTGCGACGTGGTGATCGGC

ATCGTGAACAACACCGTGTACGATCCCCTGCAGCCCGAGCTGGACAGCTTCAAGGAGGAG

CTGGACAAGTACTTCAAGAATCACACCAGCCCCGACGTGGACCTGGGCGACATCAGCGGC

ATCAACGCCAGCGTGGTGAACATCCAGAAGGAGATCGATCGGCTGAACGAGGTGGCCAAG

AACCTGAACGAGAGCCTGATCGACCTGCAGGAGCTGGGCAAGTACGAGCAGTACATCAAG

TGGCCCTGGTACATCTGGCTGGGCTTCATCGCCGGCCTGATCGCCATCGTGATGGTGACC

ATCATGCTGTGCTGCATGACCAGCTGCTGCAGCTGCCTGAAGGGCTGTTGCAGCTGCGGC

AGCTGCTGCAAGTTCGACGAGGACGACAGCGAGCCCGTGCTGAAGGGCGTGAAGCTGCAC

TACACCTGATAATAGGCTGGAGCCTCGGTGGCCTAGCTTCTTGCCCCTTGGGCCTCCCCC

CAGCCCCTCCTCCCCTTCCTGCACCCGTACCCCCGTGGTCTTTGAATAAAGTCTGAGTGG

GCGAAAAAAA

Bivalent MGC reads mapped against the Moderna_Omicron_UTR2 reference. Note the heterozygous SNPs. The spike region was downsampled (-s 0.01) with samtools due to IGV memory constraints. This is a much cleaner picture than what we started with.

Figure 6. Bivalent RNAseq mapped to the Edited Moderna vaccine

Moderna Monovalent Filing can shed some light on what was disclosed. No information on the plasmid backbone but some discussion on 3’UTRs. Also note there is a 5bp XbaI site at the end of the polyA and there is no disclosure of an inverted Thymidine at the end. There is a Moderna powerpoint floating around that demonstrates they are playing around with this 3’ Cap as it has been shown to increase mRNA longevity but there is no disclosure of that in these documents so I am assuming its not there as it would add significant synthesis cost and purification to add it after the IVT reaction. This is not a base that the T7 polymerase can specifically add to the 3’ end without it also incorporating it internally so a terminal transferase or other enzymatic step plus additional purification would be required and those steps would be disclosed if they were part of the manufacturing process. There is disclosure of the 5’ cap and any 3’ cap would be discussed in these steps.

Text From UK Filing without 5’cap (no plasmid)

>Moderna_Alpha_UK_Disclosed_No_plasmid

GGAAAUAAGAGAGAAAAGAAGAGUAAGAAGAAAUAUAAGACCCCGGCGCCGCCACCAUGU

UCGUGUUCCUGGUGCUGCUGCCCCUGGUGAGCAGCCAGUGCGUGAACCUGACCACCCGGA

CCCAGCUGCCACCAGCCUACACCAACAGCUUCACCCGGGGCGUCUACUACCCCGACAAGG

UGUUCCGGAGCAGCGUCCUGCACAGCACCCAGGACCUGUUCCUGCCCUUCUUCAGCAACG

UGACCUGGUUCCACGCCAUCCACGUGAGCGGCACCAACGGCACCAAGCGGUUCGACAACC

CCGUGCUGCCCUUCAACGACGGCGUGUACUUCGCCAGCACCGAGAAGAGCAACAUCAUCC

GGGGCUGGAUCUUCGGCACCACCCUGGACAGCAAGACCCAGAGCCUGCUGAUCGUGAAUA

ACGCCACCAACGUGGUGAUCAAGGUGUGCGAGUUCCAGUUCUGCAACGACCCCUUCCUGG

GCGUGUACUACCACAAGAACAACAAGAGCUGGAUGGAGAGCGAGUUCCGGGUGUACAGCA

GCGCCAACAACUGCACCUUCGAGUACGUGAGCCAGCCCUUCCUGAUGGACCUGGAGGGCA

AGCAGGGCAACUUCAAGAACCUGCGGGAGUUCGUGUUCAAGAACAUCGACGGCUACUUCA

AGAUCUACAGCAAGCACACCCCAAUCAACCUGGUGCGGGAUCUGCCCCAGGGCUUCUCAG

CCCUGGAGCCCCUGGUGGACCUGCCCAUCGGCAUCAACAUCACCCGGUUCCAGACCCUGC

UGGCCCUGCACCGGAGCUACCUGACCCCAGGCGACAGCAGCAGCGGGUGGACAGCAGGCG

CGGCUGCUUACUACGUGGGCUACCUGCAGCCCCGGACCUUCCUGCUGAAGUACAACGAGA

ACGGCACCAUCACCGACGCCGUGGACUGCGCCCUGGACCCUCUGAGCGAGACCAAGUGCA

CCCUGAAGAGCUUCACCGUGGAGAAGGGCAUCUACCAGACCAGCAACUUCCGGGUGCAGC

CCACCGAGAGCAUCGUGCGGUUCCCCAACAUCACCAACCUGUGCCCCUUCGGCGAGGUGU

UCAACGCCACCCGGUUCGCCAGCGUGUACGCCUGGAACCGGAAGCGGAUCAGCAACUGCG

UGGCCGACUACAGCGUGCUGUACAACAGCGCCAGCUUCAGCACCUUCAAGUGCUACGGCG

UGAGCCCCACCAAGCUGAACGACCUGUGCUUCACCAACGUGUACGCCGACAGCUUCGUGA

UCCGUGGCGACGAGGUGCGGCAGAUCGCACCCGGCCAGACAGGCAAGAUCGCCGACUACA

ACUACAAGCUGCCCGACGACUUCACCGGCUGCGUGAUCGCCUGGAACAGCAACAACCUCG

ACAGCAAGGUGGGCGGCAACUACAACUACCUGUACCGGCUGUUCCGGAAGAGCAACCUGA

AGCCCUUCGAGCGGGACAUCAGCACCGAGAUCUACCAAGCCGGCUCCACCCCUUGCAACG

GCGUGGAGGGCUUCAACUGCUACUUCCCUCUGCAGAGCUACGGCUUCCAGCCCACCAACG

GCGUGGGCUACCAGCCCUACCGGGUGGUGGUGCUGAGCUUCGAGCUGCUGCACGCCCCAG

CCACCGUGUGUGGCCCCAAGAAGAGCACCAACCUGGUGAAGAACAAGUGCGUGAACUUCA

ACUUCAACGGCCUUACCGGCACCGGCGUGCUGACCGAGAGCAACAAGAAAUUCCUGCCCU

UUCAGCAGUUCGGCCGGGACAUCGCCGACACCACCGACGCUGUGCGGGAUCCCCAGACCC

UGGAGAUCCUGGACAUCACCCCUUGCAGCUUCGGCGGCGUGAGCGUGAUCACCCCAGGCA

CCAACACCAGCAACCAGGUGGCCGUGCUGUACCAGGACGUGAACUGCACCGAGGUGCCCG

UGGCCAUCCACGCCGACCAGCUGACACCCACCUGGCGGGUCUACAGCACCGGCAGCAACG

UGUUCCAGACCCGGGCCGGUUGCCUGAUCGGCGCCGAGCACGUGAACAACAGCUACGAGU

GCGACAUCCCCAUCGGCGCCGGCAUCUGUGCCAGCUACCAGACCCAGACCAAUUCACCCC

GGAGGGCAAGGAGCGUGGCCAGCCAGAGCAUCAUCGCCUACACCAUGAGCCUGGGCGCCG

AGAACAGCGUGGCCUACAGCAACAACAGCAUCGCCAUCCCCACCAACUUCACCAUCAGCG

UGACCACCGAGAUUCUGCCCGUGAGCAUGACCAAGACCAGCGUGGACUGCACCAUGUACA

UCUGCGGCGACAGCACCGAGUGCAGCAACCUGCUGCUGCAGUACGGCAGCUUCUGCACCC

AGCUGAACCGGGCCCUGACCGGCAUCGCCGUGGAGCAGGACAAGAACACCCAGGAGGUGU

UCGCCCAGGUGAAGCAGAUCUACAAGACCCCUCCCAUCAAGGACUUCGGCGGCUUCAACU

UCAGCCAGAUCCUGCCCGACCCCAGCAAGCCCAGCAAGCGGAGCUUCAUCGAGGACCUGC

UGUUCAACAAGGUGACCCUAGCCGACGCCGGCUUCAUCAAGCAGUACGGCGACUGCCUCG

GCGACAUAGCCGCCCGGGACCUGAUCUGCGCCCAGAAGUUCAACGGCCUGACCGUGCUGC

CUCCCCUGCUGACCGACGAGAUGAUCGCCCAGUACACCAGCGCCCUGUUAGCCGGAACCA

UCACCAGCGGCUGGACUUUCGGCGCUGGAGCCGCUCUGCAGAUCCCCUUCGCCAUGCAGA

UGGCCUACCGGUUCAACGGCAUCGGCGUGACCCAGAACGUGCUGUACGAGAACCAGAAGC

UGAUCGCCAACCAGUUCAACAGCGCCAUCGGCAAGAUCCAGGACAGCCUGAGCAGCACCG

CUAGCGCCCUGGGCAAGCUGCAGGACGUGGUGAACCAGAACGCCCAGGCCCUGAACACCC

UGGUGAAGCAGCUGAGCAGCAACUUCGGCGCCAUCAGCAGCGUGCUGAACGACAUCCUGA

GCCGGCUGGACCCUCCCGAGGCCGAGGUGCAGAUCGACCGGCUGAUCACUGGCCGGCUGC

AGAGCCUGCAGACCUACGUGACCCAGCAGCUGAUCCGGGCCGCCGAGAUUCGGGCCAGCG

CCAACCUGGCCGCCACCAAGAUGAGCGAGUGCGUGCUGGGCCAGAGCAAGCGGGUGGACU

UCUGCGGCAAGGGCUACCACCUGAUGAGCUUUCCCCAGAGCGCACCCCACGGAGUGGUGU

UCCUGCACGUGACCUACGUGCCCGCCCAGGAGAAGAACUUCACCACCGCCCCAGCCAUCU

GCCACGACGGCAAGGCCCACUUUCCCCGGGAGGGCGUGUUCGUGAGCAACGGCACCCACU

GGUUCGUGACCCAGCGGAACUUCUACGAGCCCCAGAUCAUCACCACCGACAACACCUUCG

UGAGCGGCAACUGCGACGUGGUGAUCGGCAUCGUGAACAACACCGUGUACGAUCCCCUGC

AGCCCGAGCUGGACAGCUUCAAGGAGGAGCUGGACAAGUACUUCAAGAAUCACACCAGCC

CCGACGUGGACCUGGGCGACAUCAGCGGCAUCAACGCCAGCGUGGUGAACAUCCAGAAGG

AGAUCGAUCGGCUGAACGAGGUGGCCAAGAACCUGAACGAGAGCCUGAUCGACCUGCAGG

AGCUGGGCAAGUACGAGCAGUACAUCAAGUGGCCCUGGUACAUCUGGCUGGGCUUCAUCG

CCGGCCUGAUCGCCAUCGUGAUGGUGACCAUCAUGCUGUGCUGCAUGACCAGCUGCUGCA

GCUGCCUGAAGGGCUGUUGCAGCUGCGGCAGCUGCUGCAAGUUCGACGAGGACGACAGCG

AGCCCGUGCUGAAGGGCGUGAAGCUGCACUACACCUGAUAAUAGGCUGGAGCCUCGGUGG

CCUAGCUUCUUGCCCCUUGGGCCUCCCCCCAGCCCCUCCUCCCCUUCCUGCACCCGUACC

CCCGUGGUCUUUGAAUAAAGUCUGAGUGGGCGGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAUCUAG

From Fire- Github (Spike only- No plasmid)

>Figure_2_32321_Spike-encoding_contig_assembled_from_Moderna_mRNA-1273_vaccine

GGGAAATAAGAGAGAAAAGAAGAGTAAGAAGAAATATAAGACCCCGGCGCCGCCACCATG

TTCGTGTTCCTGGTGCTGCTGCCCCTGGTGAGCAGCCAGTGCGTGAACCTGACCACCCGG

ACCCAGCTGCCACCAGCCTACACCAACAGCTTCACCCGGGGCGTCTACTACCCCGACAAG

GTGTTCCGGAGCAGCGTCCTGCACAGCACCCAGGACCTGTTCCTGCCCTTCTTCAGCAAC

GTGACCTGGTTCCACGCCATCCACGTGAGCGGCACCAACGGCACCAAGCGGTTCGACAAC

CCCGTGCTGCCCTTCAACGACGGCGTGTACTTCGCCAGCACCGAGAAGAGCAACATCATC

CGGGGCTGGATCTTCGGCACCACCCTGGACAGCAAGACCCAGAGCCTGCTGATCGTGAAT

AACGCCACCAACGTGGTGATCAAGGTGTGCGAGTTCCAGTTCTGCAACGACCCCTTCCTG

GGCGTGTACTACCACAAGAACAACAAGAGCTGGATGGAGAGCGAGTTCCGGGTGTACAGC

AGCGCCAACAACTGCACCTTCGAGTACGTGAGCCAGCCCTTCCTGATGGACCTGGAGGGC

AAGCAGGGCAACTTCAAGAACCTGCGGGAGTTCGTGTTCAAGAACATCGACGGCTACTTC

AAGATCTACAGCAAGCACACCCCAATCAACCTGGTGCGGGATCTGCCCCAGGGCTTCTCA

GCCCTGGAGCCCCTGGTGGACCTGCCCATCGGCATCAACATCACCCGGTTCCAGACCCTG

CTGGCCCTGCACCGGAGCTACCTGACCCCAGGCGACAGCAGCAGCGGGTGGACAGCAGGC

GCGGCTGCTTACTACGTGGGCTACCTGCAGCCCCGGACCTTCCTGCTGAAGTACAACGAG

AACGGCACCATCACCGACGCCGTGGACTGCGCCCTGGACCCTCTGAGCGAGACCAAGTGC

ACCCTGAAGAGCTTCACCGTGGAGAAGGGCATCTACCAGACCAGCAACTTCCGGGTGCAG

CCCACCGAGAGCATCGTGCGGTTCCCCAACATCACCAACCTGTGCCCCTTCGGCGAGGTG

TTCAACGCCACCCGGTTCGCCAGCGTGTACGCCTGGAACCGGAAGCGGATCAGCAACTGC

GTGGCCGACTACAGCGTGCTGTACAACAGCGCCAGCTTCAGCACCTTCAAGTGCTACGGC

GTGAGCCCCACCAAGCTGAACGACCTGTGCTTCACCAACGTGTACGCCGACAGCTTCGTG

ATCCGTGGCGACGAGGTGCGGCAGATCGCACCCGGCCAGACAGGCAAGATCGCCGACTAC

AACTACAAGCTGCCCGACGACTTCACCGGCTGCGTGATCGCCTGGAACAGCAACAACCTC

GACAGCAAGGTGGGCGGCAACTACAACTACCTGTACCGGCTGTTCCGGAAGAGCAACCTG

AAGCCCTTCGAGCGGGACATCAGCACCGAGATCTACCAAGCCGGCTCCACCCCTTGCAAC

GGCGTGGAGGGCTTCAACTGCTACTTCCCTCTGCAGAGCTACGGCTTCCAGCCCACCAAC

GGCGTGGGCTACCAGCCCTACCGGGTGGTGGTGCTGAGCTTCGAGCTGCTGCACGCCCCA

GCCACCGTGTGTGGCCCCAAGAAGAGCACCAACCTGGTGAAGAACAAGTGCGTGAACTTC

AACTTCAACGGCCTTACCGGCACCGGCGTGCTGACCGAGAGCAACAAGAAATTCCTGCCC

TTTCAGCAGTTCGGCCGGGACATCGCCGACACCACCGACGCTGTGCGGGATCCCCAGACC

CTGGAGATCCTGGACATCACCCCTTGCAGCTTCGGCGGCGTGAGCGTGATCACCCCAGGC

ACCAACACCAGCAACCAGGTGGCCGTGCTGTACCAGGACGTGAACTGCACCGAGGTGCCC

GTGGCCATCCACGCCGACCAGCTGACACCCACCTGGCGGGTCTACAGCACCGGCAGCAAC

GTGTTCCAGACCCGGGCCGGTTGCCTGATCGGCGCCGAGCACGTGAACAACAGCTACGAG

TGCGACATCCCCATCGGCGCCGGCATCTGTGCCAGCTACCAGACCCAGACCAATTCACCC

CGGAGGGCAAGGAGCGTGGCCAGCCAGAGCATCATCGCCTACACCATGAGCCTGGGCGCC

GAGAACAGCGTGGCCTACAGCAACAACAGCATCGCCATCCCCACCAACTTCACCATCAGC

GTGACCACCGAGATTCTGCCCGTGAGCATGACCAAGACCAGCGTGGACTGCACCATGTAC

ATCTGCGGCGACAGCACCGAGTGCAGCAACCTGCTGCTGCAGTACGGCAGCTTCTGCACC

CAGCTGAACCGGGCCCTGACCGGCATCGCCGTGGAGCAGGACAAGAACACCCAGGAGGTG

TTCGCCCAGGTGAAGCAGATCTACAAGACCCCTCCCATCAAGGACTTCGGCGGCTTCAAC

TTCAGCCAGATCCTGCCCGACCCCAGCAAGCCCAGCAAGCGGAGCTTCATCGAGGACCTG

CTGTTCAACAAGGTGACCCTAGCCGACGCCGGCTTCATCAAGCAGTACGGCGACTGCCTC

GGCGACATAGCCGCCCGGGACCTGATCTGCGCCCAGAAGTTCAACGGCCTGACCGTGCTG

CCTCCCCTGCTGACCGACGAGATGATCGCCCAGTACACCAGCGCCCTGTTAGCCGGAACC

ATCACCAGCGGCTGGACTTTCGGCGCTGGAGCCGCTCTGCAGATCCCCTTCGCCATGCAG

ATGGCCTACCGGTTCAACGGCATCGGCGTGACCCAGAACGTGCTGTACGAGAACCAGAAG

CTGATCGCCAACCAGTTCAACAGCGCCATCGGCAAGATCCAGGACAGCCTGAGCAGCACC

GCTAGCGCCCTGGGCAAGCTGCAGGACGTGGTGAACCAGAACGCCCAGGCCCTGAACACC

CTGGTGAAGCAGCTGAGCAGCAACTTCGGCGCCATCAGCAGCGTGCTGAACGACATCCTG

AGCCGGCTGGACCCTCCCGAGGCCGAGGTGCAGATCGACCGGCTGATCACTGGCCGGCTG

CAGAGCCTGCAGACCTACGTGACCCAGCAGCTGATCCGGGCCGCCGAGATTCGGGCCAGC

GCCAACCTGGCCGCCACCAAGATGAGCGAGTGCGTGCTGGGCCAGAGCAAGCGGGTGGAC

TTCTGCGGCAAGGGCTACCACCTGATGAGCTTTCCCCAGAGCGCACCCCACGGAGTGGTG

TTCCTGCACGTGACCTACGTGCCCGCCCAGGAGAAGAACTTCACCACCGCCCCAGCCATC

TGCCACGACGGCAAGGCCCACTTTCCCCGGGAGGGCGTGTTCGTGAGCAACGGCACCCAC

TGGTTCGTGACCCAGCGGAACTTCTACGAGCCCCAGATCATCACCACCGACAACACCTTC

GTGAGCGGCAACTGCGACGTGGTGATCGGCATCGTGAACAACACCGTGTACGATCCCCTG

CAGCCCGAGCTGGACAGCTTCAAGGAGGAGCTGGACAAGTACTTCAAGAATCACACCAGC

CCCGACGTGGACCTGGGCGACATCAGCGGCATCAACGCCAGCGTGGTGAACATCCAGAAG

GAGATCGATCGGCTGAACGAGGTGGCCAAGAACCTGAACGAGAGCCTGATCGACCTGCAG

GAGCTGGGCAAGTACGAGCAGTACATCAAGTGGCCCTGGTACATCTGGCTGGGCTTCATC

GCCGGCCTGATCGCCATCGTGATGGTGACCATCATGCTGTGCTGCATGACCAGCTGCTGC

AGCTGCCTGAAGGGCTGTTGCAGCTGCGGCAGCTGCTGCAAGTTCGACGAGGACGACAGC

GAGCCCGTGCTGAAGGGCGTGAAGCTGCACTACACCTGATAATAGGCTGGAGCCTCGGTG

GCCTAGCTTCTTGCCCCTTGGGCCTCCCCCCAGCCCCTCCTCCCCTTCCTGCACCCGTAC

CCCCGTGGTCTTTGAATAAAGTCTGAGTGGGCGGCAAAAAAAAA

If you take all of Krawczyk RNAseq data from vaccinated mice and map it to the Phased-Omicron_UTR2 sequence (Figure 7. Bottom track below). You will note the SNPs are now homozygous as expected.

Map MGC Bivalent data to the same Phased-Omicron-UTR2 reference and note the Heterozygous SNPs as expected (Top coverage tack below Figure 7.)

Figure 7. Krawczyk Illumina reads mapped to these new Omicron-UTR2 Moderna references. Since Krawczyk is derived from a monovalent vaccine its reads present only homozygous SNPs as expected. For comparison the top coverage track shows MGC bivalent illumina reads mapped to the Omicron reference and heterozygous SNPs are observed as expected.

When you inspect the Bivalent reads mapped to either UTR1 or UTR2 references you will note these different 3’ UTRs. Top track (Figure 8) is monovalent sequence from Krawczyk. Bottom Track is MGC bivalent Moderna sequence where both UTRs are present. Bases are present when they differ from reference.

Figure 8. Different 3’UTRs are evident in the Bivalent vaccine.

Figure 9. This main difference is this 14 base in/del.

All Krawcyzk reads mapped to Jeong-Fire UTR1 is homozygous as expected (Figure 10.) The Coverage peak in the middle is T7 promoter which wasn’t downsampled (2300-6190)

Figure 10. All of Krawczyk RNAseq data from mice shows excellent coverage of the plasmid backbone. This is an important detail when discussing the longevity of the mRNA. It may not be about Re-adenylation but the fact that the plasmids are in the shots. There is one SNP in the plasmid I have left unannotated as I do not see this in direct sequencing of the vaccines and the Krawczyk samples were injected into mice and we are sequencing after this biological exposure.

So the new references are ~6294 bases and the older ones 6777bp. Where did 483bp go?

Figure 11. Old reference X New reference dot plot.

The initial assemblies duplicated a region of the plasmid near the 3’UTR and linearization loci and stitched them into a tandem repeat. We now know this is because the 3’UTRs in the two vaccines contain a 14bp in/del and with the Spike sequence being polymorphic and higher coverage than the plasmid backbone, the assembler saw these as unique sequences and split the two and smashed them together into 1 elongated reference (See Duplicated regions in Green)

Figure 12. Original Bivalent Moderna assembly

This is now finished into the below Plasmid Map (Figure 13).

Figure 13. Finished Moderna Reference.

These 3’UTRs are used in other Moderna HIV vaccines and since Jeong et al isn’t in NCBI, the HIV hits are prioritized as the top hits in BLAST. Castruita et al also does not include the 3’ UTR.

If you take this Alpha UTR sequence

CAGCCCCTCCTCCCCTTCCTGCAGGAGAGATAGTGGAGTGGTCTTTGAATAAAGTCTGAG

TGGGCGGC

And BLAST it you get this HIT table.

The Top hit is this HIV vaccine from Fauci

Is this an undisclosed sequence and hence a contaminant as I originally posted? I don’t know? NCBI is bloated with SARs-CoV-2 sequence but has a shocking lack of Moderna Vaccine Sequence. Much of our focus has been on Pfizer largely because the EMA hack released Pfizer data which was a rich source of what was and was not disclosed to regulators. I have not seen the same disclosure information from Moderna on their Bivalent vaccines to determine if they disclosed these 3’UTR differences to the regulators. If anyone has such data, please link to it in the comments and I’ll dissect it accordingly.

Conclusions

We are now in a situation where Pharmaceutical companies can lobby for mandated injections of proprietary, potentially oncogenic gene therapies and the public is forced to decode these injections by scraping through the scraps of the Short Read Archive for evidence of what they have been mass injecting into the population. Fortunately, sequencing technology is very sensitive and inexpensive. This task can be done by anyone with the patience to search through published projects sequencing the vaccinated. There are now 5 peer reviewed papers that have sequenced the vaccinated that have evidence of vaccine plasmid DNA being found in vaccinated patients days to weeks after injection. This evidence is found despite all of these studies using DNaseI in their RNAseq to suppress the signal implying a very high initial dose of plasmid DNA. Some of these plasmids are now known to be used in HIV vaccines in development that have Fauci’s involvement.

Mandated injections from perpetually pardoned perpetrators.

NCBI Accession >Moderna_Bivalent_UTR2_polyA #PV602126

NCBI Accession >Moderna_Alpha_UTR1_polyA #PV611495

Appendix

Krawczyk mapped against Moderna_Alpha_UTR1

Moderna_Alpha_UTR1_polyA.fa

Krawczyk_x_Moderna_Alpha_UTR1_PolyA.bam

Krawczyk_x_Moderna_Alpha_UTR1_PolyA.bam.bai

Downsampled with samtools view -s 0.001 -b

DS_Krawczyk_SRR24681517_v_Moderna.merge.bam

DS_Krawczyk_SRR24681517_v_Moderna.merge.bam.bai

MGC mapped against Moderna_Alpha_UTR1

MGC_x_Moderna_Alpha_UTR1_polyA.bam

MGC_x_Moderna_Alpha_UTR1_polyA.bam.bai

Downsampled with samtools view -s 0.001 -b

DS_MGC_x_Moderna_Alpha_UTR1_polyA.merge.bam

DS_MGC_x_Moderna_Alpha_UTR1_polyA.merge.bam.bai

Acknowledgements.

Jikky leaks and Scoops McGoo independently alerted me to some oddities in the original Moderna reference and motivated me to untangle to the 3’UTR.

It does hairpin and might cause cis-template switching