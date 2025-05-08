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The Beach Is My Bliss's avatar
The Beach Is My Bliss
18h

I understand just enough to be really pissed and also really thankful for the work you're doing.

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Eric Turrell's avatar
Eric Turrell
17h

Intense read for sure Dr Jessica Rose had to put on my glasses to read all this data. This is like a thriller crime scene sifting through all the elements. Colombo would’ve been extraordinarily amazed at your work Jessica 👍😊 and yes, Fauci signature with the HIV is all over this. The little shit !

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