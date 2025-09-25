Nepetalactone Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Sweet Mama's avatar
Sweet Mama
18h

My brother and his wife both received one of the E-Lots, which we discovered after Jessica Rose wrote about that. I asked him to identify the lot they received after they both had multiple digestive issues after getting injected; hers were so bad that she had a bowel obstruction that perforated and she ended up having emergency bowel resection surgery, with multiple complications putting her in hospital 6 times over the next 2 years. Do we even know what the long term prospects are for their health?

Expand full comment
Reply
Share
Kathryn Callahan's avatar
Kathryn Callahan
18h

To bad u didn't make a summary for us ordinary people that don't understand what we just read

Expand full comment
Reply
Share
10 replies
27 more comments...

No posts

© 2025 Anandamide
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture