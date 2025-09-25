I was contacted by some authors that are publishing a paper about Pfizer F lots. We have qPCR’d these but never sequenced them so I couldn’t say with confidence that they are the same sequence as lots we have sequenced before. So I made a Watchmaker library and put in the freezer as something I would thread into an Illumina lane that had some extra space in the future. That day arrived when a few cannabis microbiome samples came through the pipeline.
But these microbiome samples on this Illumina lane failed which gave most of lane capacity to this library resulting in 129M reads for an 8kb plasmid. Just 1% of this data resulted in 25,000X coverage of the plasmid!
Nepetalactone Newsletter is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.
We also Illumina and ONT sequenced the some E-lots (see below)
TL/DR
While the qPCR for the E-lots isn’t remarkable, their are 50 reads over 500bp in the 300ul Dose I prepped. I have not run a Qubit on these yet and that is next on my list.
We 1% down sampled data and ran it through Megahit.
Most of the small shrapnel contigs (multi = 2.0 means these are 2X coverage contigs) are E.coli.
But this one is the plasmid - >k59_36 flag=1 multi=25329.5899 len=7682
Be certain to see the end of this thread that has the E Lots.
>k59_0 flag=1 multi=2.0000 len=249
TGTCACAATCAATTGATCACCACATTTCAGGCGAGCAAGCAACCGGTTAAAACCAGGACGCTCACTGGTTGCTGCTGAGCCGCTAATGTGTTCTTCGATTATTTGCTGAGGTTTGATTTTAAAACCTGCACTTTCGATTTCCCGGCGTTGATTTTCGGTGGTCTGATCCAGCGTTGATATCCGACAGTAAGCAAAAATTCGAGACATAGTGAGACTCTATACGAAATTGGTGTTCATATCATAATGCAT
>k59_15 flag=1 multi=2.0000 len=202
GCCGCAGGAGCAAGCGGCAGTGATAGCCGTACTTACAACGGTACGATGTCAGGTGGTATTGCCGTACATGATCAGGGAGTGACCTTTTCACCGTGGACTATCAATGACACTTTCGCCATCGCAAAAATGGATAACAATATTGCAGGTGTCAGAATTACATCTCAGGCAGGCCCAGTATGGACAGATTTTCGGGGTAATGCCG
>k59_31 flag=1 multi=2.0000 len=203
ATCATCACGAATAAACGGTTCAACGGCAGATTTATACGTACCCACGCGGAACACATGGGTGGAAACTTTCAGCTTATCCAGCAACGATTTGTAGTACAGACCGTTGGTGGCAAAGCCGTGCAGATCAACCACGCCTTGCGGAGACAGCCAAATTTTATTGGCGAAACTGGCGAGATAATATTGCCCCTGGCTGTAGTTCTCGC
>k59_10 flag=1 multi=2.0000 len=219
GACAGAAGCATTCTCAGAAGCTTCATTGGGATGTTTCAATTGAAGTCACAGTGTTGAACAGTCCCTTTCATAGAGCAGGTTTGAAACACTCTTTCTGTAGTATCTGCAAGTGGACATTTTTGGCGCTTTGAGGCAATGGTGGAAAAAGAAATATCTTCACACAAGAACTATACAGAAACATTCTGAAAAACTTCACTGAGATGTGTGGATTCATCTCAC
>k59_35 flag=1 multi=2.0000 len=224
TGGCAGAACGATATGGCTTCGAGTCGCAACAAACTCTGACCCGAACCTTCAAAAATTACTTTGATGTTCCGCCGCATAAATACCGGATGACCAATATGCAGGGCGAATCGCGCTTTTTACATCCATTAAATCATTACAACAGCTAGTTGAAAACGTGACAACGTCACTGAGGCAATCATGAAACCACTTTCATCCGCAATAGCAGCTGCGCTTATTCTCTTTTC
>k59_5 flag=1 multi=1.7893 len=472
GCCGGGCAGAGACACAACCAAAAAAGAGAATTTTAGACCAATATCCTTGATGAACATTGATGCAAAAATCCTCAATAAAATACTGGCAAACCGAATCCAGCAGCACATCAAAAAGCTTATCCACCATGATCAAGTGGGCTTCATCCCTGGGATGCAAGGCTGGTTCAACATACGCAAATCAATAAATGTAATCCAGCATATAAACAGAACCAAAGACAAAAACCATATGATTATCTCAATAGATGTAGCAAAGGCCTTTGACAAAATTCAACAACACTTCATGCTAAAAACTCTCAGTAAATTAGGTATTGACGGGACGTATCTCAAAATAATAAGAGCTATCTATGACAAACCCACAGCCAATATCATACTGAATGGGCAAAAACTGGAAGCATTCCCTTTGAAAACTGGCACAAGACAGGGATGCCCTGTCTCACCACTCCTATTCAACATAGTGTTGGAAGTTCTGGCC
>k59_21 flag=1 multi=2.0000 len=263
ATTTACAGAGTTTGTGGGCGTATTAGCAAAGCAAGGAACAAAGAACGTCTATTATTATAGTCAGTTAACGACCCGGGAGATGAAACGATGAACAAGGTTGCTCAATATTACCGTGAACTGGTTGCGTCACTGAGCGAACGCCTGCGCAATGGCGAACGTGATATCGACGCACTGGTGGAACAGGCGCGCGAGCGCGTAATAAAAACAGGGGAGTTAACGCGAACCGAGGTCGATGAGCTGACGCGAGCTGTCAGACGTGACCT
>k59_32 flag=1 multi=3.0000 len=200
CGGTTGCAAAAACCGTGCCCTTAAATATTGAATCTCTATTCAGAACACTTTCTTAAATTGTCATTTGGCATATTACGAACAATTCCGCGTAAAAACGTTCTGTTACGCTAAACCCTTATCCAGCAGGCTTTCAAGGATGTAAACCATAACACTCTGCGAACTAGTGTTACATTGCGTGTAGCTTTGAGTGGGCAACTTTG
>k59_2 flag=1 multi=2.0000 len=200
CCATTCCTGTTCTAATTATCCAATTTAAACATCTTAGCATAAAACAAATGATGAATAAGGAATTTTATGTCAATTGACTTTACCCCAGGTATAATAAATACATATCACGGCGATATTTATAACTGCACAACAAATACCGATAATGCTAAAACGCCAGACACACCGAAGTGGCCTTGCGATAATTGGGAAGAACAACAACC
>k59_11 flag=1 multi=2.0000 len=222
ATCTCCGACTGCACCGATCCTATCGGTCCCGGCGAAAGCCTTTTCACTTCGGCATTTTATGAAGGCTGCAAACGTTGCCTGAATCCTGGCGGTATCTTCGTCGCACAAAACGGCGTCTGCTTTTTACAGCAGGAAGAAGCCATCGACAGCCATCGCAAACTCAGCCATTACTTCAGCGACGTTGGCTTTTATCAGGCGGCGATCCCGACCTATTACGGCGGT
>k59_27 flag=1 multi=5.0000 len=214
ATTGAGATGCATGCTTTGCACTGATGAATCCCCTAATGATTTTTATCAAAATCATTAAGTTAAGGTAGATACACATCTTGTCATATGATCAAATGGTTTCGCCAAAAATCAATAATCAGACAACAAAATGTGCGAACTCGATATTTTACACGACTCTCTTTACCAATTCTGCCCCGAATTACACTTAAAACGACTCAACAGCTTAACGTTGGCT
>k59_6 flag=1 multi=2.0000 len=277
TGCGTGTCCTCCATAACAATGAGCCCGGAACCATCATCCAGTTCATAATTTTTTGACACACCATCTTTTATACTAAATTGGCCTTTACTGTTTGGACCACTCACTTCCAGCGCATTCGTTGAGACAATTAATTTTCCGCCTGCTTTTTTATCAACGCCAGTTACAGTCCCGCCATCCATAACCTCCAGTAAGCCGCCACTATCTACAGTGGTATTATAAGCGAAGTCATTTTCTTCAACTCGCAAACTTCCGCCGTTTTCCAACAACATATTATTAG
>k59_33 flag=1 multi=2.0000 len=266
GGCAACTGTTTACCAAGCAAAAATTCACTACGCGTGGTGGGGGTCACGTAAAGGTTGATAATCGACCCAAGCTCTTTTTCCCGCACCACGCTAAGGGCGCTTAGCATTGACGGGATCATCATCAGCAGAAGCGGGATCACCGCCGGAACAATCGCTGGCAGGCTTTTTACGTCCGGGTTATAGCGATAGCGCGTCTCAATATTCATCAGCCCGCTTTGGCTGGCGGGTGTCGATTGTCGGCTCGCCACATCCTGTAACCAGCTCTG
>k59_23 flag=1 multi=2.0000 len=224
GGACCATAAAAGTCATGCAGTTCCCGAACGTGCGCGCAAAGCAAGCGCTTAACCTCTGCCAAAGGCAGCGGGGGCAGCAACTCCCCAGTGTCCAGATAATGCTGGATTTCCCGAAAGATCCAGGGTCTTCCCTGAGCTGCGCGGCCTATCATCAGGGCATCCGCCCCTGTATAGTCGAGCACAGCTCTGGCTTTAAGCGGGTCAGTAATGTCGCCATTCGCGAT
>k59_7 flag=1 multi=21.0000 len=245
TGTTGAAGAGATCTATTACTGGAGACAAATACAGCTTGCGCCCATTGACTGCAAATTCAGTAACATCGGTAACCCACTTCTCGTTTGGCCGCGTAGCCTTGAAATCTCTTTGGAGAACATTAGGGGCGGTTTGCCCTACCTCTCCTCTGTAAGAGCGGTATCGCTTGACCTTAATCGCTGCTTTAAGTGAGAGGGTTCCCATCAGGCGCTGAACAGCTTTATGGTTAATCTGTTTCCCTTCTCGA
>k59_13 flag=1 multi=2.0000 len=241
GTTTTTAGTAGAGATGGGATTTTGCCACGTTGGTCAGGCTGGTCTCGAACTCTTGACCTCAGGTGATCCACCCACCGTGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCATGAGCCACCGTGCCCAACCTGCATGGAATTTTAATAGCCCATGTGGATGAAACAGATACATTTTTTAAAGTTGGCACAAAACAAGTGGCAAAATAGGTAATTTTAAGGAATTTCTAAACAAGTAGCTACAAGAA
>k59_8 flag=1 multi=2.0000 len=200
CAAAAGAATATCCATTAGAGTGGAAAGTTGGCGACGAACCCTACTATCCAGTTAATGATAATAAAAACATGGAGCTTTTTAAGAAATATAGAGAGTTAGCTAGCAGAGAAGACAAGGTTATATTTGGCGGGCGTTTGGCCGAGTATAAATATTATGATATGCATCAAGTGATATCTGCCGCTCTTTATCAAGTGAAAAAT
>k59_34 flag=1 multi=4.0000 len=463
GTCACTCAAAGACTTTAGGCTATAAGAGGCTGACTAAAAGCAATCCAATCTCATGCCAAATTCTATTGTATAAATCTCGCTCTAAAGGCCGAAAAAATCAGCGCTCGACACGGACTCATTGTCACCACCCGTCACCTAAAATCTACTCAGCGTCGGCAAAGGAGCCATGGATTCTAGCAACTAACTTACCTGTTGAAATTCGAACACCCAAACAACTTGTTAATATCTATTCGAAGCGAATGCAGATTGAAGAAACCTTCCGAGACTTGAAAAGTCCTGCCTACGGACTAGGCCTACGCCATAGCCGAACGAGCAGCTCAGAGCGTTTTGATATCATGCTGCTAATCGCCCTGATGCTTCAACTAACATGTTGGCTTGCGGGCGTTCATGCTCAGAAACAAGGTTGGGACAAGCACTTCCAGGCTAACACAGTCAGAAATCGAAACGTACTCTCAACAGTTCG
>k59_29 flag=1 multi=12.0000 len=433
TGTACTGACCCCAAAAAGTTGGACAGTTAAACACGAGGCATATAGGTCTGATTCCGATATTCAATTGGAGTCAGACCTTTTAATTTCAGGCTAATTCTTCTGCTGTTGTAGTATTCAATATATTCCGTAACAGCATCCTTCAGTTCGCTTATATTACTGAACTCATCAAGATAAAAACACTCCGACTTTAAGGTTCCAAAGAAACACTCCACCACAGCATTATCCAGACAATTGCCTTTTCTGGACATGCTTTGTTTAATACCATGTTCTTTAAGGATATTTTGATATCTTCTCATACGATACTGCCATCCCTGGTCAGAGTGCAGAACAGGATGCTCGTGAGGATTAAGCTTTTTGAATGCCTGATCGAGCATATTCTCAACCATGTTCATCACTGGTCTTTCCGAAAGGCTGTAAGAAATAACTTCGTTGT
>k59_9 flag=1 multi=5.0000 len=275
GACTTAACCAGTACCAACCCAGCTTCTCAACGGATTTATACCATGGCACTTTAAAGCCAGCATCACTGACAATGAGCGGTGTGGTGTTACTCGGTAGAATGCTCGCAAGGTCGGCTAGAAATTGGTCATGAGCTTTCTTTGAACATTGCTCTGAAAGCGGGAACGCTTTCTCATAAAGAGTAACAGAACGACCGTGTAGTGCGACTGAAGCTCGCAATACCATAAGTCGTTTTTGCTCACGAATATCAGACCAGTCAACAAGTACAATGGGCATC
>k59_36 flag=1 multi=25329.5899 len=7682
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAGAGCTCCAACCGGTGTGGTAGCTCCGCCGTTTAACATCGCCCTTCCCAACAGTTGCGCAGCCTGAATGGCGAATGGAGATCCAATTTTTAAGTGTATAATGTGTTAAACTACTGATTCTAATTGTTTGTGTATTTTAGATTCACAGTCCCAAGGCTCATTTCAGGCCCCTCAGTCCTCACAGTCTGTTCATGATCATAATCAGCCATACCACATTTGTAGAGGTTTTACTTGCTTTAAAAAACCTCCCACACCTCCCCCTGAACCTGAAACATAAAATGAATGCAATTGTTGTTGTTAACTTGTTTATTGCAGCTTATAATGGTTACAAATAAAGCAATAGCATCACAAATTTCACAAATAAAGCATTTTTTTCACTGCATTCTAGTTGTGGTTTGTCCAAACTCATCAATGTATCTTAACGCGTAAATTGTAAGCGTTAATATTTTGTTAAAATTCGCGTTAAATTTTTGTTAAATCAGCTCATTTTTTAACCAATAGGCCGAAATCGGCAAAATCCCTTATAAATCAAAAGAATAGACCGAGATAGGGTTGAGTGTTGTTCCAGTTTGGAACAAGAGTCCACTATTAAAGAACGTGGACTCCAACGTCAAAGGGCGAAAAACCGTCTATCAGGGCGATGGCCCACTACGTGAACCATCACCCTAATCAAGTTTTTTGGGGTCGAGGTGCCGTAAAGCACTAAATCGGAACCCTAAAGGGAGCCCCCGATTTAGAGCTTGACGGGGAAAGCCGGCGAACGTGGCGAGAAAGGAAGGGAAGAAAGCGAAAGGAGCGGGCGCTAGGGCGCTGGCAAGTGTAGCGGTCACGCTGCGCGTAACCACCACACCCGCCGCGCTTAATGCGCCGCTACAGGGCGCGTCAGGTGGCACTTTTCGGGGAAATGTGCGCGGAACCCCTATTTGTTTATTTTTCTAAATACATTCAAATATGTATCCGCTCATGAGACAATAACCCTGATAAATGCTTCAATAATATTGAAAAAGGAAGAATCCTGAGGCGGAAAGAACCAGCTGTGGAATGTGTGTCAGTTAGGGTGTGGAAAGTCCCCAGGCTCCCCAGCAGGCAGAAGTATGCAAAGCATGCATCTCAATTAGTCAGCAACCATAGTCCCGCCCCTAACTCCGCCCATCCCGCCCCTAACTCCGCCCAGTTCCGCCCATTCTCCGCCCCATGGCTGACTAATTTTTTTTATTTATGCAGAGGCCGAGGCCGCCTCGGCCTCTGAGCTATTCCAGAAGTAGTGAGGAGGCTTTTTTGGAGGCCTAGGCTTTTGCAAAGATCGATCAAGAGACAGGATGAGGATCGTTTCGCATGATTGAACAAGATGGATTGCACGCAGGTTCTCCGGCCGCTTGGGTGGAGAGGCTATTCGGCTATGACTGGGCACAACAGACAATCGGCTGCTCTGATGCCGCCGTGTTCCGGCTGTCAGCGCAGGGGCGCCCGGTTCTTTTTGTCAAGACCGACCTGTCCGGTGCCCTGAATGAACTGCAAGACGAGGCAGCGCGGCTATCGTGGCTGGCCACGACGGGCGTTCCTTGCGCAGCTGTGCTCGACGTTGTCACTGAAGCGGGAAGGGACTGGCTGCTATTGGGCGAAGTGCCGGGGCAGGATCTCCTGTCATCTCACCTTGCTCCTGCCGAGAAAGTATCCATCATGGCTGATGCAATGCGGCGGCTGCATACGCTTGATCCGGCTACCTGCCCATTCGACCACCAAGCGAAACATCGCATCGAGCGAGCACGTACTCGGATGGAAGCCGGTCTTGTCGATCAGGATGATCTGGACGAAGAACATCAGGGGCTCGCGCCAGCCGAACTGTTCGCCAGGCTCAAGGCGAGCATGCCCGACGGCGAGGATCTCGTCGTGACCCATGGCGATGCCTGCTTGCCGAATATCATGGTGGAAAATGGCCGCTTTTCTGGATTCATCGACTGTGGCCGGCTGGGTGTGGCGGACCGCTATCAGGACATAGCGTTGGCTACCCGTGATATTGCTGAAGAACTTGGCGGCGAATGGGCTGACCGCTTCCTCGTGCTTTACGGTATCGCCGCTCCCGATTCGCAGCGCATCGCCTTCTATCGCCTTCTTGACGAGTTCTTCTGAGCGGGACTCTGGGGTTCGAAATGACCGACCAAGCGACGCCCAACCTGCCATCACGAGATTTCGATTCCACCGCCGCCTTCTATGAAAGGTTGGGCTTCGGAATCGTTTTCCGGGACGCCGGCTGGATGATCCTCCAGCGCGGGGATCTCATGCTGGAGTTCTTCGCCCACCCTAGGGGGAGGCTAACTGAAACACGGAAGGAGACAATACCGGAAGGAACCCGCGCTATGACGGCAATAAAAAGACAGAATAAAACGCACGGTGTTGGGTCGTTTGTTCATAAACGCGGGGTTCGGTCCCAGGGCTGGCACTCTGTCGATACCCCACCGAGACCCCATTGGGGCCAATACGCCCGCGTTTCTTCCTTTTCCCCACCCCACCCCCCAAGTTCGGGTGAAGGCCCAGGGCTCGCAGCCAACGTCGGGGCGGCAGGCCCTGCCATAGCCTCAGGTTACTCATATATACTTTAGATTGATTTAAAACTTCATTTTTAATTTAAAAGGATCTAGGTGAAGATCCTTTTTGATAATCTCATGACCAAAATCCCTTAACGTGAGTTTTCGTTCCACTGAGCGTCAGACCCCGTAGAAAAGATCAAAGGATCTTCTTGAGATCCTTTTTTTCTGCGCGTAATCTGCTGCTTGCAAACAAAAAAACCACCGCTACCAGCGGTGGTTTGTTTGCCGGATCAAGAGCTACCAACTCTTTTTCCGAAGGTAACTGGCTTCAGCAGAGCGCAGATACCAAATACTGTTCTTCTAGTGTAGCCGTAGTTAGGCCACCACTTCAAGAACTCTGTAGCACCGCCTACATACCTCGCTCTGCTAATCCTGTTACCAGTGGCTGCTGCCAGTGGCGATAAGTCGTGTCTTACCGGGTTGGACTCAAGACGATAGTTACCGGATAAGGCGCAGCGGTCGGGCTGAACGGGGGGTTCGTGCACACAGCCCAGCTTGGAGCGAACGACCTACACCGAACTGAGATACCTACAGCGTGAGCTATGAGAAAGCGCCACGCTTCCCGAAGGGAGAAAGGCGGACAGGTATCCGGTAAGCGGCAGGGTCGGAACAGGAGAGCGCACGAGGGAGCTTCCAGGGGGAAACGCCTGGTATCTTTATAGTCCTGTCGGGTTTCGCCACCTCTGACTTGAGCGTCGATTTTTGTGATGCTCGTCAGGGGGGCGGAGCCTATGGAAAAACGCCAGCAACGCGGCCTTTTTACGGTTCCTGGCCTTTTGCTGGCCTTTTGCTCACATGTTCTTTCCTGCGTTATCCCCTGATTCTGTGGATAACCGTATTACCGCCATGCATTAGTTATTAATTAATACGACTCACTATAAGAATAAACTAGTATTCTTCTGGTCCCCACAGACTCAGAGAGAACCCGCCACCATGTTCGTGTTCCTGGTGCTGCTGCCTCTGGTGTCCAGCCAGTGTGTGAACCTGACCACCAGAACACAGCTGCCTCCAGCCTACACCAACAGCTTTACCAGAGGCGTGTACTACCCCGACAAGGTGTTCAGATCCAGCGTGCTGCACTCTACCCAGGACCTGTTCCTGCCTTTCTTCAGCAACGTGACCTGGTTCCACGCCATCCACGTGTCCGGCACCAATGGCACCAAGAGATTCGACAACCCCGTGCTGCCCTTCAACGACGGGGTGTACTTTGCCAGCACCGAGAAGTCCAACATCATCAGAGGCTGGATCTTCGGCACCACACTGGACAGCAAGACCCAGAGCCTGCTGATCGTGAACAACGCCACCAACGTGGTCATCAAAGTGTGCGAGTTCCAGTTCTGCAACGACCCCTTCCTGGGCGTCTACTACCACAAGAACAACAAGAGCTGGATGGAAAGCGAGTTCCGGGTGTACAGCAGCGCCAACAACTGCACCTTCGAGTACGTGTCCCAGCCTTTCCTGATGGACCTGGAAGGCAAGCAGGGCAACTTCAAGAACCTGCGCGAGTTCGTGTTTAAGAACATCGACGGCTACTTCAAGATCTACAGCAAGCACACCCCTATCAACCTCGTGCGGGATCTGCCTCAGGGCTTCTCTGCTCTGGAACCCCTGGTGGATCTGCCCATCGGCATCAACATCACCCGGTTTCAGACACTGCTGGCCCTGCACAGAAGCTACCTGACACCTGGCGATAGCAGCAGCGGATGGACAGCTGGTGCCGCCGCTTACTATGTGGGCTACCTGCAGCCTAGAACCTTCCTGCTGAAGTACAACGAGAACGGCACCATCACCGACGCCGTGGATTGTGCTCTGGATCCTCTGAGCGAGACAAAGTGCACCCTGAAGTCCTTCACCGTGGAAAAGGGCATCTACCAGACCAGCAACTTCCGGGTGCAGCCCACCGAATCCATCGTGCGGTTCCCCAATATCACCAATCTGTGCCCCTTCGGCGAGGTGTTCAATGCCACCAGATTCGCCTCTGTGTACGCCTGGAACCGGAAGCGGATCAGCAATTGCGTGGCCGACTACTCCGTGCTGTACAACTCCGCCAGCTTCAGCACCTTCAAGTGCTACGGCGTGTCCCCTACCAAGCTGAACGACCTGTGCTTCACAAACGTGTACGCCGACAGCTTCGTGATCCGGGGAGATGAAGTGCGGCAGATTGCCCCTGGACAGACAGGCAAGATCGCCGACTACAACTACAAGCTGCCCGACGACTTCACCGGCTGTGTGATTGCCTGGAACAGCAACAACCTGGACTCCAAAGTCGGCGGCAACTACAATTACCTGTACCGGCTGTTCCGGAAGTCCAATCTGAAGCCCTTCGAGCGGGACATCTCCACCGAGATCTATCAGGCCGGCAGCACCCCTTGTAACGGCGTGGAAGGCTTCAACTGCTACTTCCCACTGCAGTCCTACGGCTTTCAGCCCACAAATGGCGTGGGCTATCAGCCCTACAGAGTGGTGGTGCTGAGCTTCGAACTGCTGCATGCCCCTGCCACAGTGTGCGGCCCTAAGAAAAGCACCAATCTCGTGAAGAACAAATGCGTGAACTTCAACTTCAACGGCCTGACCGGCACCGGCGTGCTGACAGAGAGCAACAAGAAGTTCCTGCCATTCCAGCAGTTTGGCCGGGATATCGCCGATACCACAGACGCCGTTAGAGATCCCCAGACACTGGAAATCCTGGACATCACCCCTTGCAGCTTCGGCGGAGTGTCTGTGATCACCCCTGGCACCAACACCAGCAATCAGGTGGCAGTGCTGTACCAGGACGTGAACTGTACCGAAGTGCCCGTGGCCATTCACGCCGATCAGCTGACACCTACATGGCGGGTGTACTCCACCGGCAGCAATGTGTTTCAGACCAGAGCCGGCTGTCTGATCGGAGCCGAGCACGTGAACAATAGCTACGAGTGCGACATCCCCATCGGCGCTGGAATCTGCGCCAGCTACCAGACACAGACAAACAGCCCTCGGAGAGCCAGAAGCGTGGCCAGCCAGAGCATCATTGCCTACACAATGTCTCTGGGCGCCGAGAACAGCGTGGCCTACTCCAACAACTCTATCGCTATCCCCACCAACTTCACCATCAGCGTGACCACAGAGATCCTGCCTGTGTCCATGACCAAGACCAGCGTGGACTGCACCATGTACATCTGCGGCGATTCCACCGAGTGCTCCAACCTGCTGCTGCAGTACGGCAGCTTCTGCACCCAGCTGAATAGAGCCCTGACAGGGATCGCCGTGGAACAGGACAAGAACACCCAAGAGGTGTTCGCCCAAGTGAAGCAGATCTACAAGACCCCTCCTATCAAGGACTTCGGCGGCTTCAATTTCAGCCAGATTCTGCCCGATCCTAGCAAGCCCAGCAAGCGGAGCTTCATCGAGGACCTGCTGTTCAACAAAGTGACACTGGCCGACGCCGGCTTCATCAAGCAGTATGGCGATTGTCTGGGCGACATTGCCGCCAGGGATCTGATTTGCGCCCAGAAGTTTAACGGACTGACAGTGCTGCCTCCTCTGCTGACCGATGAGATGATCGCCCAGTACACATCTGCCCTGCTGGCCGGCACAATCACAAGCGGCTGGACATTTGGAGCAGGCGCCGCTCTGCAGATCCCCTTTGCTATGCAGATGGCCTACCGGTTCAACGGCATCGGAGTGACCCAGAATGTGCTGTACGAGAACCAGAAGCTGATCGCCAACCAGTTCAACAGCGCCATCGGCAAGATCCAGGACAGCCTGAGCAGCACAGCAAGCGCCCTGGGAAAGCTGCAGGACGTGGTCAACCAGAATGCCCAGGCACTGAACACCCTGGTCAAGCAGCTGTCCTCCAACTTCGGCGCCATCAGCTCTGTGCTGAACGATATCCTGAGCAGACTGGACCCTCCTGAGGCCGAGGTGCAGATCGACAGACTGATCACAGGCAGACTGCAGAGCCTCCAGACATACGTGACCCAGCAGCTGATCAGAGCCGCCGAGATTAGAGCCTCTGCCAATCTGGCCGCCACCAAGATGTCTGAGTGTGTGCTGGGCCAGAGCAAGAGAGTGGACTTTTGCGGCAAGGGCTACCACCTGATGAGCTTCCCTCAGTCTGCCCCTCACGGCGTGGTGTTTCTGCACGTGACATATGTGCCCGCTCAAGAGAAGAATTTCACCACCGCTCCAGCCATCTGCCACGACGGCAAAGCCCACTTTCCTAGAGAAGGCGTGTTCGTGTCCAACGGCACCCATTGGTTCGTGACACAGCGGAACTTCTACGAGCCCCAGATCATCACCACCGACAACACCTTCGTGTCTGGCAACTGCGACGTCGTGATCGGCATTGTGAACAATACCGTGTACGACCCTCTGCAGCCCGAGCTGGACAGCTTCAAAGAGGAACTGGACAAGTACTTTAAGAACCACACAAGCCCCGACGTGGACCTGGGCGATATCAGCGGAATCAATGCCAGCGTCGTGAACATCCAGAAAGAGATCGACCGGCTGAACGAGGTGGCCAAGAATCTGAACGAGAGCCTGATCGACCTGCAAGAACTGGGGAAGTACGAGCAGTACATCAAGTGGCCCTGGTACATCTGGCTGGGCTTTATCGCCGGACTGATTGCCATCGTGATGGTCACAATCATGCTGTGTTGCATGACCAGCTGCTGTAGCTGCCTGAAGGGCTGTTGTAGCTGTGGCAGCTGCTGCAAGTTCGACGAGGACGATTCTGAGCCCGTGCTGAAGGGCGTGAAACTGCACTACACATGATGACTCGAGCTGGTACTGCATGCACGCAATGCTAGCTGCCCCTTTCCCGTCCTGGGTACCCCGAGTCTCCCCCGACCTCGGGTCCCAGGTATGCTCCCACCTCCACCTGCCCCACTCACCACCTCTGCTAGTTCCAGACACCTCCCAAGCACGCAGCAATGCAGCTCAAAACGCTTAGCCTAGCCACACCCCCACGGGAAACAGCAGTGATTAACCTTTAGCAATAAACGAAAGTTTAACTAAGCTATACTAACCCCAGGGTTGGTCAATTTCGTGCCAGCCACACCCTGGAGCTAGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>k59_37 flag=1 multi=15.0000 len=416
CTATGAAGAGCGCGGAGAAGCTGGTTTACGCGCGCTCAAGATTGGCACCAAAAGAAACATTGCAATATCAGTTGATCCAGAAAAAGCGGCATCAGCATTGGAGCTGTCAAAAGACCGACGCATTGAGGATCTTGAAAGGCAAGTTCGATTTCTTGAAACGCGGCTTATGTATCTAAAAAAGCTGAAAGCCTTAGCTCATCCCACGAAAAAGTGAAAGTACTCAACGAGCTAAGGCAGTTTTATCCTCTTGATGAGCTTCTCAGGGCTGCGGAGATACCGCGCAGTACGTTTTATTATCATCTAAAGGCTCTCAGCAAGCCTGACAAGTATGCGGACGTTAAAAAGCGTATTAGTGAGATTTATCACGAGAATAGAGGCCGATACGGATACCGTAGGGTAACGCTGTCTCTTCATCG
qPCR and Sequencing of E-Lot EW-0173 and EW-0164
qPCR for SV40, Spike and Ori.
Note pediatric lots are 2X concentrated.
Watch Maker Illumina Libraries
I also made Oxford Nanopore libraries out of these and sequenced them on a an expired Flongle (2023).
Histogram of the longest 50 reads.
Link to the 50 longest reads
https://mega.nz/file/dZ4RjZaK#E9eQJzoGwLHknVOwzwSnotL1YSt7Gb9RK7B9--D78sY
Fasta file of ONT reads over 200bp in length.
Trimmed_illumina reads - Note, these reads were run on an ILMN array with other barcoded samples and they were the minority of the reads on the array so Index hopping is playing a role. You will find cannabis and human reads in here. That does not mean they are in the vaccine. They are unlikely to assemble.
MegaHit assemblies of ILMN reads.
BAM files of ILMN reads mapped to the Pfizer reference.
Nepetalactone Newsletter is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.
My brother and his wife both received one of the E-Lots, which we discovered after Jessica Rose wrote about that. I asked him to identify the lot they received after they both had multiple digestive issues after getting injected; hers were so bad that she had a bowel obstruction that perforated and she ended up having emergency bowel resection surgery, with multiple complications putting her in hospital 6 times over the next 2 years. Do we even know what the long term prospects are for their health?
To bad u didn't make a summary for us ordinary people that don't understand what we just read